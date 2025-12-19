O familie de britanici ar fi încercat să transporte corpul unei femei moarte la bord

O situație șocantă s-a petrecut pe un zbor al companiei EasyJet care trebuia să plece din Malaga spre Londra.

Conform martorilor de la bord, o familie britanică ar fi încercat să transporte în cabina avionului corpul bunicii lor de 89 de ani, pe care susțineau că ar fi “doar obosită” și bolnavă, deși femeia părea complet nepăsătoare și fără semne de viață în momentul îmbarcării.

Cum au urcat britanicii femeia moartă la bordul avionului

Totul s-a întâmplat joi dimineață pe ruta programată să decoleze din orașul spaniol la 11:15 și să ajungă la Londra în jurul orei 13:10.

Potrivit martorilor, o femeie în vârstă de 89 de ani a fost adusă la bord într-un scaun cu rotile, fiind împinsă de cinci membri ai familiei, potrivit site-ului Blick.rs, parte a grupului Ringier. Pasagerii zborului EasyJet au remarcat imediat că ceva nu este în regulă cu femeia.

Martorii au povestit că starea femeii era atât de vizibilă încât unii dintre ei au comentat că, dacă ar fi fost vorba despre o persoană beată, aceasta nu ar fi fost lăsată să se urce în avion, dar totuși femeia, care părea fără suflare, a trecut de controlul inițial.

Ce s-a întâmplat când pasagerii zborului EasyJet de la Malaga la Londra au realizat că femeia e moartă

Deși un angajat de la poarta de îmbarcare ar fi ridicat semne de întrebare legate de sănătatea femeii, familiei tot i-a fost permis accesul la bord și s-au așezat în scaunul din spate, alături de rudele lor.

Puțin mai târziu, în timpul ruliului avionului spre pistă, echipajul a observat ceva ciudat și a revenit imediat la poartă. În acel moment s-a realizat că femeia nu mai respira și trebuia intervenit urgent.

Din cauza incidentului, avionul a fost oprit înainte de decolare și a fost anulat zborul, ceea ce a provocat întârzierea de aproape 12 ore pentru toți pasagerii. Inițial, aeronava urma să decoleze la ora 11:15 și să ajungă la Londra în jurul orei 13:10, însă incidentele de pe pistă au schimbat complet planurile.

Femeia fusese declarată „aptă pentru zbor”

Reprezentanții EasyJet au declarat că femeia avea un certificat medical care atesta că este aptă să călătorească pe avion, iar compania susține că pasagera era în viață în momentul îmbarcării și avea sprijin medical pe durata călătoriei.

Până în prezent, nu există informații oficiale clare despre ce s-a întâmplat cu corpul femeii sau dacă membrii familiei au fost în vreun fel sancționați. Nu e semnalată vreo arestare în legătură cu acest caz, conform relatărilor disponibile.

Incidentul reamintește de un moment în care un avion care trebuia să ajungă de la Detroit la Shanghai s-a transformat într-un adevărat coșmar și a avut o întârziere de mai bine de 16 ore, după ce pilotului i s-a făcut rău. În urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul consumase alcool înainte de a urca la bordul aeronavei.

