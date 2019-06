Cuzin Toma a fost trei ani student la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport și părea că știe ce vrea de la viață: ”Să fiu antrenor de box sau de atletism, dacă se putea”.

Întâlnirea cu Andi Vasluianu i-a schimbat drumul brusc și l-a făcut să se îndrepte către actorie. O sclipire de geniu, un pariu câștigat: din antrenorat, cel mai probabil nu ar fi câștigat nici banii, nici notorietatea aduse lui de actorie și mai ales de rolul care l-a făcut celebru în toată țara, Firicel din ”Las Fierbinți”.

”Din pasiune și cu bucurie m-am apucat de actorie. A fost un pariu cu mine, în primul rând. Eram în Facultatea de Sport. Trecerea a fost simplă. Mi-am pus ambiția să văd dacă pot să îmi depășesc condiția, dacă pot să fac lucruri aproape imposibile și am reușit să intru la facultate. Am intrat din prima, m-a pregătit Andi Vasluianu, prietenul și mentorul meu, aș putea spune, Andi Vasluianu a pariat pe mine și îi mulțumesc, lui i se datorează, într-un fel, mare parte din cariera mea de actor. Am fost la un spectacol, iar după spectacol l-am așteptat și i-am mărturisit dorința mea de a încerca să intru la actorie. De acolo, a început un demers foarte frumos. Când am dat la facultate, nu voiam neapărat să fac facultatea, m-a bucurat foarte mult și m-a intrigat foarte mult parcursul de a mă pregăti pentru admitere și am rămas așa, virusat”, ne-a povestit Cuzin Toma.

”Toată lumea ne cunoaște ca și când am face parte din familia lor”

Apariția în serialul-fenomen de la PRO TV i-a adus lui Cuzin un mare plus de notorietate. Se bucură de acest lucru și de faptul că a intrat în pielea lui Firicel atât de bine, că oamenii nu mai deosebesc actor de personaj!

Cuzin Toma recunoaște că rolul din ”Las Fierbinți” l-a făcut celebru

”Te oprește lumea, după 7 ani de «Las Fierbinți». Vă dați seama că toată lumea ne cunoaște ca și când am face parte din familia lor, văzându-ne în fiecare zi la ei în casă, cumva? Dobândești o popularitate destul de mare. Asta face televiziunea, ne face cunoscuți tuturor”, a recunoscut el.

Video: Bogdan Sorocan

