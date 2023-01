Flavia Mihășan, fosta asistentă de la Neatza cu Răzvan și Dani, și-a schimbat viața de când și-a întemeiat o familie cu Marius Moldovan, bărbatul cu care are doi băieți, Tudor și Carol.

Flavia este născută pe 5 august și a observat că multe evenimente importante din viața ei au legătură cu această cifră.

„5 e un număr care mă urmărește la orice, peste tot. Spre exemplu, când am făcut școala de actorie, numele străzii era 23, deci 2 plus 3 fac 5, apartamentul în care am locuit înainte avea nr. 5, eu sunt născută pe 5, copii mei, amândoi sunt născuți pe 15, deci există data de 5 și cam atât, mi se pare suficient”, a spus, pentru Impact.ro, Flavia Mihășan.

Întrebată dacă se va căsători într-o zi de 5, Flavia a dat un răspuns neașteptat. „Nu e ceva ce să vreau neapărat, noi abia avem timp să facem chestiile de pe o zi pe alta. Adică să stai să planifici invitați, deci nu.

Și la botez a fost ceva…și nu ne-am ocupat noi, ne-a ajutat un party planner că altfel nu pot să fac chestia asta. Mi se pare ceva foarte mult”, a adăugat ea pentru sursa citată.

Flavia a primit inelul de logodnă

Flavia Mihășan a primit inelul de logodnă, însă nunta nu a avut loc. Fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a explicat de ce nu s-a căsătorit încă cu Marius. Au vrut să facă pasul cel mare atunci când l-au botezat pe Carol, însă au amânat evenimentul.

„Noi suntem logodiți, am inelul acesta superb și urma să ne căsătorim o dată cu botezul lui Carol. Numai că nu a fost timp, pur și simplu nu s-a întâmplat atunci, pentru că trebuia să mă duc repede după rochie, nu aveam timp să probez, el la fel cu costumul, copilul mic, colici, plâns, alăptat, am zis nu, ok, hai că avem tot timpul, după aceea a venit al doilea copil, probabil o să se întâmple”, a declarat anul trecut pentru Unica.ro, Flavia Mihășan.

