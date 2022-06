Ieri, Florin Piersic jr. a făcut public pe contul lui oficial de Facebook un mesaj pe care l-a primit din partea unei urmăritoare. Le-a arătat tuturor că a fost criticat aspru. „Ți-ai făcut tatăl de rușine pe internet. Ești invidios că la anii pe care îi ai tu, taică-tu arată ca un prinț de frumos, tu în schimb arăți ca muma pădurii. Să dea Dumnezeu să ajungi la anii lui.

Cum o să arăți la 86 de ani?”, este o mesajul primit de actor pe pagina de Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Tot pe Facebook el a arătat mesajul pe care l-a trimis respectivei persoane care l-a jignit. „Gânduri bune. Mulțumesc pentru urare”, a scris actorul în vârstă de 53 de ani.

Relația dintre Florin Piersic și Florin Piersic jr.: „Există undeva o ruptură”

Invitat în emisiunea de la Gândul a lui Marius Tucă, Florin Piersic jr a povestit despre cariera lui, dar și despre viața personală. El a scos la iveală câteva detalii neștiute din relația cu tatăl lui. Nu se întâlnește des cu părintele lui, amândoi au un program încărcat, dar au și o relație mai complicată.

„Eu am fost în pandemie, am avut un spectacol, la Zalău și am fost la cabană la el, ca să îi fac o surpriză. Și… panică. Când m-a văzut la poarta casei… Eu o sunasem pe soția lui, întrebasem dacă sunt acasă pentru că voiam să îi fac o surpriză. Când m-a văzut s-a blocat, a venit la mine, nu știa cum să facă și mi-a întins pumnul. Asta, cumva, m-a șocat. Dar, după aceea, la un sfert de oră, stătea de vorbă cu colegul meu de la tehnic, la un metru distanță.

El avea nevoie de un public. Iar eu nu cred că pot fi publicul său, așa că l-a agățat pe omul ăsta și l-a ținut așa… Și apoi m-am gândit, m-am pus în situație… nu îmi văd copilul de un an, bine… Nu mai e copil, dar să îi miros părul sau ceva, să îmi bag nasul în ceafa lui, ceva… Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută. Nu am cum, pentru că noi nu am avut o relație reală. E o relație corectă, cumva, dar nu profundă. Normal că îl iubesc, că e tata. Acum 20 de ani, îmi era greu să înțeleg, dar acum…”, a mărturisit fiul lui Florin Piersic în emisiunea „Marius Tucă Show”.

GSP.RO Cum și-a dat seama Cristian Boureanu că Borcea se dă la Valentina Pelinel. A confruntat-o pe plajă și i-a dat un răspuns incredibil

Playtech.ro ȘOC! Nuntă SECRETĂ în showbizul românesc. S-a măritat a doua oară, la puțin timp după divorț

Observatornews.ro "Uite-l p'ăla, bă, cum a căzut!". Tânăr filmat cum plonjează cu mașina în barajul de la Mihăileşti. Lanț uman pentru salvarea șoferului

HOROSCOP Horoscop 13 iunie 2022. Peștii se întorc la probleme rămase nerezolvate în familie, în casă și, de data asta, au șansa să le rezolve

Știrileprotv.ro Un ucrainean a fost aruncat în aer de o mină, pe o plajă din Odesa. Momentul șocant a fost filmat. VIDEO

Orangesport.ro Vladuţa Lupău, marcată toată viaţa de ceea ce s-a întâmplat la o petrecere de politicieni. A povestit pentru prima oară ce a trăit acolo

PUBLICITATE Editorul de modă ELLE Maurice Munteanu îți arată cum să porți cu succes piesele noului sezon

PUBLICITATE Scurtă analiză a sistemului medical privat din România