În prima zi la Neversea Kapital 2025 Arena Națională a fost transformată pentru festivalul din București. Peste 45.000 de persoane au luat parte la show-urile lui Axwell, Paul Kalkbrenner, KSHMR, Claptone, Kaaze. Din seturile unora dintre artiști nu au lipsit piese românești. Axwell a remixat hitul „Cel mai fericit de pe pământ“ de la Rareș. KSHMR a integrat în setul său o parte din „Dudadu“, super hitul Irinei Rimes, dar și „Made in Romania”, sau „E mult, e greu” de la Johny Romano, „Baba Vanga” de la F.Charm.

Florin Salam a cântat două manele

În a doua zi, Salvatore Ganacci, Don Diablo, R3hab, Sickick, Deborah de Luca, Nina Kraviz, dar și Erika Isac, M.G.L., CTC și IAN au făcut adevărat spectacol, la care ar fi fost prezenți peste 70.000 de oameni. Un moment inedit a fost show-ul făcut de DJ-ul suedez Salvatore Ganacci.

Invitatul lui special a fost Florin Salam, care a cântat două melodii pe scena de la Neversea Kapital 2025. Îmbrăcat într-un tricou cu Gheorghe Hagi de pe vremea când juca la Barcelona, Salvatore Ganacci l-a primit cu brațele deschise pe manelist alături de el.

Publicul a fost în delir la auzul celor două melodii ale lui Florin Salam. Momentul a devenit viral pe rețelele de socializare, pe Facebook, Instagram și TikTok.

Nu e pentru prima dată când Salvatore Ganacci creează un moment controversat la festivalul din România, și în alte ediții a mixat manele.

Anunț despre Neversea Kapital 2026

Festivalul din București, Neversea KAPITAL continuă și astăzi. Organizatorii au dat startul înregistrării pentru ediția KAPITAL 2026 pe https://neversea.com/. Duminică, 6 iulie, va începe vânzarea de abonamente GA la doar 69 EUR plus taxe (preț final 169 EUR plus taxe) și VIP, 139 EUR plus taxe (preț final 299 EUR plus taxe).

KAPITAL devine primul eveniment de anvergură organizat de UNTOLD Universe în capitala României, în același timp în care grupul se pregătește pentru ediția aniversară de 10 ani a mega festivalului UNTOLD de la Cluj- Napoca, dar și pentru a doua ediție a celui mai mare festival organizat vreodată în Emiratele Arabe Unite, UNTOLD Dubai.