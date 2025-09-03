După 21 de zile de separare, Francesca Sarao și Cristian Pungă s-au reîntâlnit pe plajă, într-o scenă plină de lacrimi de fericire. Radu Vâlcan, gazda emisiunii, a mers în vila băieților pentru a-l anunța pe Cristi că dorința lui de a-și revedea iubita va fi îndeplinită.

Revederea lui Cristi cu Francesca

„Vila fetelor este acolo, la doi kilometri. Nu mai sta pe gânduri! Mergi la Francesca acum, în momentul acesta, pe unde știi tu!”, i-a spus prezentatorul. Între timp, Francesca a fost informată că trebuie să se pregătească pentru câteva cadre de ilustrație. Cristi nu a stat pe gânduri și a alergat spre vila fetelor.

„Mă apropiam de casă, de vilă, și am văzut-o. Mi-am pierdut răsuflarea. Și când am văzut-o am mărit pasul”, a relatat el. Strigând „Baby!”, a surprins-o pe Francesca, care a fugit direct în brațele lui. Fericirea a fost evidentă pe chipurile lor, iar Francesca a izbucnit în lacrimi de emoție.

„Nu mai zic niciodată că vreau să-mi fie dor de tine”, i-a spus ea, iar Cristi a răspuns: „Simt că sunt cel mai norocos bărbat, să am o femeie ca Francesca lângă mine. Ceea ce sunt astăzi, se datorează foarte mult Francescăi”.

Ce au învățat la Insula Iubirii 2025

Cei doi au discutat despre momentele tensionate, inclusiv despre dorința lui Cristi de a părăsi insula. Francesca a recunoscut: „Tu ești mai deștept și ți-ai dat seama mai repede. Eu sunt mai proastă și nu știu să apreciez ce am acasă”.

Cristi a oprit-o imediat: „Ascultă-mă! E foarte bine că ai rămas. Am fost egoist, baby, când am zis că vreau să plec. Doar pentru că am crezut că era doar despre conștientizarea faptului că n-am reușit să fiu alături, să fim așa cum ne dorim, să ne bucurăm sufletul, înțelegi? M-am trezit acum între patru pereți goi. Mi-am dat seama că n-au nicio valoare banii. Poți să stai în vile de… sute de mii. Dacă stai între patru pereți goi, nu au nicio valoare”.

Francesca a continuat cu o mărturisire emoționantă: „Nu te apreciez suficient acasă… Știu asta și îmi pare rău! Te iubesc!”. După ce și-au exprimat sentimentele, Radu Vâlcan a discutat cu ei despre testul Insula Iubirii. Cristi și Francesca au recunoscut că experiența i-a ajutat să-și reevalueze relația. „Mă consider cel mai norocos bărbat din lume, pentru că am lângă mine cea mai puternică femeie de care sunt foarte mândru”, a spus Cristi.

Francesca, vizibil emoționată, a adăugat: „Am realizat aici că ar trebui să fiu mai feminină, să-l apreciez mai mult. Am realizat aici cât de multe am învățat de la el și am crezut întotdeauna că pot și fără el și aici am realizat că nu e așa. Tot ce a încercat el să mă învețe, aici a ieșit la iveală”. Întrebați cum pleacă de pe insulă, cei doi au răspuns simplu: împreună.

Nuntă după Insula Iubirii 2025

După finalizarea emisiunii, Francesca și Cristi au acordat un interviu din intimitatea casei lor, dezvăluind că relația lor a devenit mai solidă. „Se văd multe îmbunătățiri în relația noastră și lucrăm constant să fim bine”, a spus Francesca. Cuplul a făcut pași importanți, cumpărând o casă și planificând nunta pentru iunie anul viitor.

