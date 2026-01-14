Gabriela Cristea și-a exprimat solidaritatea față de Cătălin Măruță, care rămâne fără emisiunea „La Măruță”. Ultima ediție va fi difuzată pe 6 februarie 2026. Reacția fostei prezentatoare tv a fost una de sprijin și înțelegere, făcând referire la decizia personală pe care ea însăși a luat-o, când a renunțat la televiziune în favoarea proiectelor personale și familiei.

Gabriela Cristea: „Te înțeleg perfect, Cătălin”

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Gabriela Cristea a transmis lui Cătălin Măruță un gând sincer și plin de empatie. După ani de muncă intensă, ambii au ajuns la concluzia că prioritizarea vieții personale este esențială.

„Cătălin, eu te înţeleg perfect şi ştiu exact cum ai ajuns la această decizie. În urmă cu un an am făcut un pas similar şi nu am regretat, am mai vorbit noi despre asta. Noi facem parte din generația care a muncit pe brânci pentru toate realizările și ne-am câştigat doar prin muncă fiecare bucățică din brand-ul personal”.

Vedeta subliniază că, deși renunțarea la televiziune nu înseamnă mai puțin efort, această schimbare oferă libertatea de a organiza timpul în funcție de priorități. „Îți doresc să reuşeşti să te relaxezi şi să petreci cât mai multe momente minunate alături de familia ta frumoasă. Tot ce pot să-ți spun din propria experiență este ca nu ai să muncești mai puțin ca până acum, doar o să poți să te organizezi mai bine pentru prioritățile tale. Succes îți doresc!”, a mai transmis vedeta.

În acest context emoționant, Gabriela Cristea și-a exprimat dorința de a mai apărea ca invitată în emisiunea lui Cătălin, înainte ca aceasta să își închidă definitiv porțile. „PS: mi-ar face mare plăcere să mai vin încă odată ca invitat la tine în emisiune, înainte de final…dar cred că asta îşi doresc toți cei care au trecut pragul emisiunii tale”.

Gabriela Cristea, jurat la Cătălin Măruță în emisiune

În cadrul emisiunii „La Măruță” de pe Pro TV, Gabriela Cristea a acceptat să devină jurat permanent în competiția culinară „Cozonacul de Aur”, sezonul 2025. Momentul semnării a avut loc în ediția specială dinaintea sărbătorii de Moș Nicolae, iar evenimentul a fost unul plin de emoție și umor.

În timpul emisiunii, Cătălin Măruță i-a prezentat Gabrielei un „contract” pregătit special, inițial ca o glumă. Spre surprinderea tuturor, vedeta a luat decizia de a semna documentul, transformând propunerea într-un angajament oficial.

„Eram pregătit cu aplauzele, ca și cum eram sigur că vei semna. Știi, în sensul acesta vorbesc. Trebuie să-ți fac puțin pregătirea pentru concursul Cozonacul de Aur, care începe luni, săptămâna viitoare. În felul următor se va desfășura: tu vei fi jurat permanent. În centru va sta domnul nea Vasile, șeful cozonacilor din România, iar alături de el va fi Alex Cârțu, și el un specialist cu acte în regulă. Toți trei aveți experiență. Nea Vasile face cozonaci toată ziua, Alex Cârțu participă la competiții, iar tu, la rândul tău, cred că faci niște cozonaci senzaționali, mai ales că te-am văzut gătind de fiecare dată”, a spus Cătălin Măruță.

Pe Facebook, Gabriela Cristea a anunțat că timp de două săptămâni va fi zilnic la PRO TV. „Azi am fost la PRO TV în emisiunea La Măruță. Ca de fiecare dată m-am simțit bine primită și mi-a făcut plăcere să-mi petrec după amiaza împreună cu Cătălin Măruță. De luni mă găsiți pentru două săptămâni tot acolo de la 15.00 fix. Vă aștept și pe voi cu drag!”, și-a anunțat ea fanii la momentul respectiv. Cancan a scris că 1.000 de euro ar fi primit pentru fiecare apariție.

