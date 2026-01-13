Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil se pregătesc pentru o schimbare majoră în viața lor de familie. Cei doi au decis să se mute la casă nouă, iar procesul este deja în plină desfășurare. Recent, soția prezentatorului de la Power Couple a vorbit deschis despre această etapă importantă, dezvăluind motivele care au stat la baza deciziei, dar și emoțiile care o încearcă.

Fostul supermodel a anunțat încă de ceva timp că urmează o schimbare radicală în viața sa, iar acum a explicat concret despre ce este vorba. Gabriela și Dani Oțil au început deja pregătirile pentru mutare, fiind surprinși inclusiv la cumpărături, semn că tranziția către noua locuință a devenit cât se poate de reală.

Gabriela Prisăcariu a recunoscut că această decizie nu a fost una luată impulsiv, ci a venit în urma multor discuții și reflecții. Principalul motiv care i-a determinat să facă acest pas este viitorul fiului lor, Tiago. Atât ea, cât și Dani Oțil și-au dorit un mediu mai potrivit pentru copil, care să îi ofere mai multă liniște, spațiu și stabilitate pe termen lung.

„Așa cum vă spuneam, urmează o schimbare pentru noi… ne mutăm. Pierdem prea mult timp în trafic, mai ales când se lucrează la metrou pe DN, e jale. Ne gândim serios la viitor, mai ales pentru momentul în care Tiago va trebui să meargă la școală și la alte activități. Am emoții legate de cum va fi, pentru că eu nu sunt omul schimbărilor și îmi este foarte greu“, a scris soția lui Dani Oțil în mediul online.

Gabriela și Dani Oțil locuiau în Corbeanca

Pe lângă acest aspect, vedeta a mărturisit că traversează o perioadă solicitantă, mai ales din cauza timpului pierdut zilnic în trafic, lucru care a contribuit, la rândul său, la dorința de schimbare. Mutarea într-o casă nouă pare să fie soluția pentru un stil de viață mai echilibrat și mai bine organizat.

Cu toate acestea, Gabriela Prisăcariu nu ascunde că are emoții. Ea a recunoscut sincer că nu este o persoană care să se adapteze ușor la schimbări și că tot acest proces vine cu mult stres, dar și cu entuziasm. Cuplul locuia în Corbeanca, iar traficul le dădea mereu mari bătăi de cap.

Pentru Gabriela și Dani Oțil, mutarea la casă nouă reprezintă începutul unui nou capitol, construit în jurul familiei și al viitorului fiului lor. Chiar dacă perioada este una intensă și plină de provocări, cei doi par hotărâți să facă acest pas important cu gândul la binele lor și la echilibrul pe termen lung.

