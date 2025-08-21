Serialul „Wednesday”, care a scris istorie pe Netflix, fiind una dintre cele mai urmărite producții de pe celebra platformă, a avut în distribuție, la început, și doi români: pe Victor Dorobanțu, care este celebrul „Thing” („Mânuță”), și pe George Burcea, care i-a dat viață lui Lurch. În timp ce Victor face în continuare parte din proiect, fostul soț al Andreei Bălan s-a reorientat către filmele românești.

Odată cu lansarea sezonului 2, George Burcea a făcut o declarație ironică, făcând referire la sumele fabuloase pe care le-ar fi cerut acesta pentru a apărea în serial.

Recent însă, odată cu difuzarea noului sezon, pe site-urile de specialitate și pe blogurile filmului, a fost lansată informația potrivit căreia actorul a fost înlocuit din motive financiare. Mai precis, că acesta ar fi cerut 300.000 de dolari pe episod.

„Am cerut 5 milioane de dolari, plus un milion de dolari per persoana care vede filmul. Ca să-mi iau oi și găini.

Vreau să ma retrag la țară, să mănânc sănătos. Și să-mi trimit copiii la facultăți scumpe în America sau Europa. Nu ne-am înțeles. Eu voiam 5, ei îmi dădeau doar 4,9′, a declarat George Burcea, pentru Cancan.

În prezent, George Burcea face parte din distribuția filmelor „Miorița de la capăt” și comedia „Vasile și nava spațială”, difuzate în cinematografe.

