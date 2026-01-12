George Clooney a surprins publicul la Globurile de Aur 2026, vorbind în limba franceză chiar pe scena ceremoniei, la scurt timp după ce a obținut cetățenia franceză. Actorul în vârstă de 64 de ani a urcat pe scenă în cadrul celei de-a 83-a ediții a galei, desfășurată pe 11 ianuarie la Beverly Hilton din Los Angeles, pentru a prezenta premiul pentru „Cel mai bun film dramatic”. Momentul a fost cu atât mai savuros cu cât Clooney a început discursul cu un zâmbet și un elegant „Bonsoir, mes amis”, urmat de „C’est un honneur dêtre ici”, stârnind aplauze și râsete în sală.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Alături de el s-a aflat bunul său prieten și coleg din „Oceans Eleven”, Don Cheadle, care a intrat în joc și i-a răspuns tot în franceză, recreând chimia celebrului duo. Cei doi au glumit pe seama faptului că Clooney a pierdut premiul pentru „Cel mai bun actor într-un film de comedie” în fața lui Timothée Chalamet, iar schimbul lor de replici a fost unul dintre cele mai relaxate și apreciate momente ale serii. În cele din urmă, cei doi au anunțat câștigătorul categoriei „Cel mai bun film dramatic”, trofeul revenind peliculei „Hamnet”, regizată de Chloé Zhao.

George Clooney și familia sa au obținut cetățenia franceză

Vorbitul în franceză a lui George Clooney vine în contextul în care actorul, soția sa Amal și cei doi copii ai lor, gemenii Alexander și Ella, au obținut recent cetățenia franceză, potrivit unui decret de naturalizare publicat de autoritățile de la Paris. Informația a generat reacții diverse, inclusiv un comentariu acid din partea președintelui american Donald Trump, la care Clooney a răspuns ironic câteva zile mai târziu. Autoritățile franceze, în schimb, s-au declarat încântate să îi primească pe George și Amal Clooney în comunitatea națională.

Familia Clooney locuiește în Franța încă din 2021, după ce actorul a cumpărat o proprietate la țară. Într-un interviu recent, acesta a mărturisit că viața de fermă le oferă copiilor săi o copilărie mai echilibrată, departe de ecrane și mai aproape de natură. Momentul de la Globurile de Aur nu a fost doar o demonstrație de farmec și umor, ci și un semn clar că George Clooney se simte din ce în ce mai confortabil în rolul său de… cetățean francez.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE