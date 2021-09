Gheorghe Gheorghiu se află în România acum. Artistul se preocupă pentru ținuta pe care o va purta la nunta cu iubita Gabriela Băncescu. A ales un costum negru cusut în România, nu în America.

„Aş fi putut desigur să aleg să mi-l cumpăr din Statele Unite, dar eu am vrut să mi-l fac acasă. Ca atare, chiar în zilele acestea, de început de septembrie, voi face mai multe vizite scurte la Brăila, acolo unde am găsit ceea ce-mi doream şi am dat comandă pentru viitorul meu costum. Va fi unul normal, negru, cu nimic ieşit din comun, fără brizbrizuri”, a declarat el pentru impact.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

De partea cealaltă, viitoarea lui soție nu va purta rochie de mireasă. „Gabriela a ales să nu poartă o rochie de mireasă, aşa cum tradiţional se face în asemenea ocazii. A fost alegerea ei, iar eu am respectat-o. De fapt, la vârsta noastră, nu va fi chiar o nuntă tradiţională, dintre acelea cu volănaşe şi tot felul de teme, dar va fi o nuntă mare, cu probabil 600 de invitaţi”, a mai precizat Gheorghe Gheorghiu pentru aceeași sursă.

În urmă cu câteva săptămâni, într-o emisiune de televiziune, Gheorghe Gheorghiu a declarat că la nuntă vor participa prieteni din America, dar și din România. „Avem prieteni mulți, sute, și ne vor fi alături. Eu cred în căsătorie, vine o vreme când nu poți fi singur toată viața. M-a luat și pe mine prin surprindere, nici eu nu m-am așteptat la asta și… i-am dăruit inelul de logodnă. Sunt un băiat cumsecade. Ea e cu 15 ani mai mică decât mine, este puștoaică. Eu zic că e minunat”, a mai declarat la TV Gigi Gheorghiu.

Maria Dragomiroiu și soțul ei vor fi nași de cununie pentru Gheorghe Gheorghiu.

Citeşte şi:

Dan Barna: „A fost depusă moțiunea de cenzură”. Parlamentarii USR PLUS și-au pus semnăturile pe moțiunea AUR

Ședinţa pentru stabilirea calendarului moțiunii, reprogramată a doua oară, din lipsă de cvorum

Interviu cu actorul Marian Râlea: „Unii spun că «Abracadabra» a fost un fenomen. Pentru noi a fost o joacă”

PARTENERI - GSP.RO Gina Pistol i-a ruinat cariera unei vedete în doar 7 luni de relație: „Ce face cu ea? E mai mare ca el! Îi mănâncă toți banii”

Playtech.ro ȘOC! Ce le face Ion Țiriac femeilor în dormitor! Jenant cum se poartă

Observatornews.ro Un bărbat din Cluj a oferit 10.000 de lei ca să fie dus în Germania să-şi omoare fosta iubită şi pe noul său iubit: „Ăsta e al ei că e mai mic, ăla mai mare e al maimuţoiului. Le arăt eu bătaie de joc”

HOROSCOP Horoscop 4 septembrie 2021. Peștilor le lipsește inspirația, acum, când au mai mare nevoie de ea sau asta simt ei

Știrileprotv.ro Anunțul făcut de rapperul Lil Nas X prin intermediul unor poze în care apare „gravid”

Telekomsport INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”

PUBLICITATE Stay open! Întâmpină toamna cu cele mai fresh ținute