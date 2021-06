Gheorghe Gheorghiu se căsătorește la 67 de ani, în America. Cine e viitoarea soție. „O știu de mică”

Logodnica lui Gheorghe Gheorghiu este Gabriela Băncescu, una dintre cele mai respectate femei de afaceri din comunitatea de români din New York. Cei doi se cunosc chiar din copilărie. „Este brașoveancă de-a mea și o știu de când era mică. Ne-am reîntâlnit în 1991 la New York, am avut primul turneu și ne-am salutat. Iar acum, pe 14 noiembrie, ne căsătorim. Nași ne vor fi Maria Dragomiroiu și soțul ei, Bebe. Nunta o vom face în America”, a dezvăluit cântărețul despre culisele nunții sale în emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV.

În studioul lui Cristi Brancu, artistul Gheorghe Gheorghiu a mai spus că la nunta din noiembrie va avea mulți invitați. „Avem prieteni mulți, sute, și ne vor fi alături. Eu cred în căsătorie, vine o vreme când nu poți fi singur toată viața. M-a luat și pe mine prin surprindere, nici eu nu m-am așteptat la asta și… i-am dăruit inelul de logodnă. Sunt un băiat cumsecade. Ea e cu 15 ani mai mică decât mine, este puștoaică. Eu zic că e minunat”, a mai declarat la TV Gigi Gheorghiu.

După cum a și declarat cântărețul, Maria Dragomiroiu și soțul ei vor fi nași de cununie pentru Gheorghe Gheorghiu. „Sunt nașă, ne-am cunoscut datorită spectacolelor, ne-am apropiat și pe parcursul timpului, ea ne spunea nașul și nașa și Dumnezeu a făcut să se întâmple lucrul ăsta și suntem foarte fericiți pentru că sunt oameni extraordinari”, povestea celebra artistă despre viitorii fini.

Artistul a reușit să treacă cu bine de pandemie, în America. „Am scris cântece, am stat la plajă în Florida, ne-am făcut viața frumoasă. Acum am un proiect care se numește Bucuriile vacanței așa că, în această vară, o să fiu la mare, la Perla Venusului, Cireșica etc. Iar în septembrie pregătim Forever Hits, un Festival ce se desfășoară pe Arena Națională”, a mai declarat Gheorghe Gheorghiu la „Exclusiv VIP”.

