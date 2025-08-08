Solistul de muzică populară Gheorghe Turda a dezvăluit, într-un interviu pentru Click!, detalii neștiute din culisele petrecerilor organizate de marii politicieni ai României. Artistul povestește că a fost adesea invitat de onoare la evenimente cu ștaif, atât înainte, cât și după 1989.

Printre gazdele sale se număra și Ion Iliescu, fost președinte al României, care îl chema, an de an, de ziua lui, la petrecerea organizată nu într-un local de lux sau la Palatul Cotroceni, ci chiar la sediul partidului. Atmosfera era una prietenoasă, iar muzica populară nu lipsea niciodată.

„M-a intristat vestea morții lui, a fost un om care a făcut și mult bine țării. Mă invita, în fiecare an, la petrecerile de ziua lui de naștere. Deși era frig, în luna martie, el întindea masa pe terasa sediului partidului din care făcea parte. Nu voia lux, nu făcea chermeze pe la Palatul Cotroceni sau pe la vreun local de fițe. Erau câțiva membri ai familiei, câțiva prieteni buni și politicieni, mâncărică bună, nimic senzațional, ca meniu. Era și o mică scenă pregătită pentru artiști.

Eram unul dintre favoriții dumnealui, pentru că îi plăceau piesele mai lente. Eu sunt din Maramureș, iar el copilărise acolo, așa că îi plăceau piesele din acea zonă de poveste. Îmi amintesc că mă aplauda când interpretam «Așa beau oamenii buni» și «După pui de moroșan». A fost un intelectual, un om citit, învățat, avea un discurs frumos. Transmit condoleanțe familiei îndoliate!”, a declarat Gheorghe Turda.

Cum se desfășurau petrecerile lui Nicolae Ceaușescu

Însă Gheorghe Turda își amintește și de aniversările fastuoase din perioada comunistă, organizate de Nicolae Ceaușescu. Chefurile acestuia se desfășurau într-un elegant salon de protocol, în prezența a sute de invitați.

„Foarte mulți artiști cântau la ziua de naștere a lui Nicolae Ceușescu, chemau și tenori, și soliști de muzică ușoară, de romanțe, eram câțiva preferați, eu, Ștefania Rareș, Cleopatra Melidoneanu. Îi plăceau toate genurile, muzica populară, ușoară și clasică.

Când intram în salonul de protocol, unde era serbat Tovarășu, nu ne căuta nimeni la ușă, prin buzunare, eram de încredere. Erau mici inspecții, dar fără control corporal, ca să ne caute de cine știe ce, cum e prin străinătate. Nicolae Ceaușescu nu se temea de noi, artiștii”, a mai povestit Gheorghe Turda.

