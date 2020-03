De Livia Lixandru,

În ultima ediție, faimoșii au câștigat o recompensă și au avut ocazia de a se uita la un film. Soția lui Andrei Duban și Ghiță au fost surprinși cu această ocazie împărțind aceeași canapea, extrem de aproape unul de celălalt, scrie VIVA!

Au râs, au mâncat popcorn împreună, s-au jucat, s-au tachinat, și-au aruncat priviri și s-au distrat fără rețineri. Par să se simtă foarte bine unul în compania celuilalt, iar imaginile vorbesc de la sine.

De altfel, nu este prima data când cei doi sunt suprinși într-o asemenea ipostază. Grațiela a mai căutat consolare în brațele sportivului și în momentele tensionate, în care simțea că nu mai poate. Îmbrățisările dintre cei doi au fost surprinse de camerele cu infraroșu.

În plus, Grațiela are numai cuvinte de laudă la adresa concurentului Survivor, care încercat din răsputeri să o liniștească și să-i ia apărarea ori de câte ori a fost nevouie: „Este un bărbat complet, un bun dansator, un bun sportiv și are un caracter frumos”.

