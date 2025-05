Actrița a anunțat în mediul online, că este însărcinată cu primul copil. „Eu și Andrei avem nasurile mari și o să facem un copil tot cu nasu mare. Până una alta e foarte drăguț și noi suntem mega fericiți! V-am pus și o poză cu el ca să mă credeți pe cuvânt. Acu puteți să vă continuați treburile (râde)”, a scris Ilona Brezoianu în mediul online.

Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru au devenit soț și soție în vara anului trecut, după mai mulți ani de relație. Cununia lor civilă a avut loc pe 20 iulie, iar cea religioasă – o lună mai târziu. În podcastul lui Bursucu, Ilona a povestit că ea și Andrei s-au cunoscut la școala de motocicliști.

„Ne-am întâlnit la școala de motociclete. E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicletă, sunt la a doua motocicletă. (…) M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a povestit Ilona Brezoianu în podcastul realizat de Bursucu, potrivit Unica.

