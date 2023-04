Dincolo de carieră, Ștefan Bănică j. e tatăl a trei copii. Băiatul lui cel mare, Radu Ștefan, e fiul său din relația cu Camelia Constantinescu. Artistul mai are și o fiică, pe Violeta, din căsnicia cu Andreea Marin. Apoi, din relația cu Lavinia Pârva, cu care e căsătorit și acum, îl are pe micuțul Alexandru, care are 3 ani.

Acum, copiii lui cei mari au fost în centrul atenției. Pe contul lui oficial de Instagram, unde are peste 56.000 de urmăritori, Radu Ștefan Bănică le-a arătat tuturor un selfie alături de Violeta, sora lui, care îl ține în brațe. Amândoi privesc fix către cameră și zâmbesc.

Fanii lui au și reacționat când au văzut poza pe care a făcut-o alături de sora lui: „Felicitări celor două mame care au permis apropierea celor doi frați. Nu știu cât este Stefan în viața lor, dar rezultatele mamelor. (…) Cei mai discreți și educați copii! Superbi!!! (…) Sunteți foarte frumoși! Să fiți sănătoși și norocoși! (…)

Felicitări mamelor care au știut să crească frații astfel încât o astfel de fotografie să fie posibilă! Ăsta da, exemplu de urmat! (…) Sunteți foarte frumoși! Să fiți sănătoși și norocoși!”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani la postarea lui Radu Ștefan Bănică.

Cea care le-a lăsat o reacție specială a fost chiar Andreea Marin, care se înțelege bine cu Radu Ștefan: „Frumoșii mei dragi!”, le-a transmis vedeta.

Cum se înțeleg, de fapt, copiii lui Ștefan Bănică jr

Fiul cel mare al lui Ștefan Bănică jr îi calcă pe urme tatălui, dar și bunicului, care au îmbrățișat o carieră artistică. Tânărul e actor, joacă în spectacole la teatru, și cântă. În ceea ce privește legătura cu Violeta, sora lui mai mică, cei doi obișnuiesc des să se vadă chiar în casa Andreei Marin.

„Am rămas în relații foarte bune cu Andreea, merg la ea în vizită pentru a mă vedea și a petrece timp cu sora mea, Violeta. Ne înțelegem foarte bine, ne sprijinim reciproc și ne vedem foarte des la tata, unde se strânge toată familia”, a spus el pentru viva.ro.

Referitor la fratele mai mic, Radu Ștefan Bănică a reușit să îl vadă pe Alexandru mai des, în pandemie.

„Dacă pandemia poate avea și o parte bună, atunci e aceea că am reușit să petrecem foarte mult timp împreună. E un copil foarte jucăuș, energic și cu o personalitate puternică”, a mai adăugat el, pentru aceeași sursă.

Radu Ștefan Bănică, despre relația cu Andreea Marin

Andreea Marin îl știe pe Radu Ștefan Bănică de când era mic și întotdeauna s-a comportat cu el ca și cum era copilul ei. Fiul cel mare al lui Ștefan Bănică s-a apropiat de fosta soție a tatălui său și au păstrat o relație foarte bună.

„O știu de mic, de când s-a cuplat cu tata. Am o relație foarte frumoasă, este mama surorii mele, am un respect pentru ea, se poartă extraordinar cu mine și este o relație foarte frumoasă”, a declarat tânărul.

Despre Andreea, Radu are numai cuvinte de laudă și o consideră un bun exemplu pentru sora lui mai mică. „Este foarte empatică, este foarte grijulie și este atentă la detalii. Este un exemplu foarte bun pentru Violeta”, a spus acesta.

