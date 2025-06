La eveniment, Dani Oțil s-a reunit cu celebrul său prieten și coleg Răzvan Simion și împreună l-au prezentat pe scenă pe Ronaldinho, invitatul special de anul acesta de la Sports Festival. Chiar dacă a muncit, prezentatorul a avut și timp liber, de care s-a bucurat alături de familia lui.

Dani Oțil și soția sa au împărtășit pe rețelele sociale mai multe imagini cu micuțul Tiago, care pare că deja dă semne că-i calcă pe urme tatălui său, fiind foarte activ și curios. De la cross până la plimbări cu barca, Tiago a fost în centrul atenției.

„Las asta aici pt când mă va bate la primul cros de o să îmi sune ceasul de la puls 🤭😯🤗💪”, a scris Dani Oțil în dreptul fotografiilor în care aleargă la Crosul Supereroilor alături de Tiago.

Și Gabriela Prisăcariu a arătat câteva imagini de la Sports Festival. Tiago e în centrul atenției, are zâmbetul larg pe buze, fiind ținut în brațe de tatăl lui.

Participarea familiei Oțil la Sports Festival a fost nu doar un moment de distracție în familie, ci și un exemplu pentru ceilalți părinți: mișcarea, timpul petrecut împreună și sportul pot fi cheia unei copilării fericite.

Anunțul făcut de soția lui Dani Oțil: „Tiago să mai aibă un frățior sau o surioară”

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit recent că ar vrea să mai facă un copil, dar nu a reușit până acum să-l convingă și pe Dani Oțil de acest lucru.

Mai mult decât atât, tânăra a afirmat că vrea să plece din Corbeanca, acolo unde locuiește alături de soțul ei și de copilul lor, pentru a se muta înapoi în București, pentru a nu mai pierde atât de multe ore în trafic.

„Sper să fiu mutată în București, să nu mai stăm în Corbeanca. Ne petrecem toată viața în trafic și pierdem foarte mult timp. Trebuie să facem asta pentru copil, când o să înceapă școala. Sigur trebuie să ne mutăm. Nu avem cum să facem… Va fi foarte greu, deci sigur trebuie să ne mutăm.

Căutăm, vedem… Încă nu am găsit nimic să ne placă. Clar, este foarte frumos la casă, dar, cum zice soțul meu, nu le poți avea pe toate. Poate cu încă un copil, cine știe… Eu sunt singură la părinți și tot timpul am zis că voi avea doi copii, pentru că nu îmi place să fiu singură și mi-aș fi dorit să am un frate, o soră… Încerc să-l conving pe Dani că este bine pentru Tiago să mai aibă un frățior sau o surioară”, a spus Gabriela Prisăcariu pentru Click.