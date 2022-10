„Am avut mai bine de jumătate de an plin de filmări și în special, cât timp am filmat pentru America Express, am stat departe de fetițele mele. Odată ce am revenit în țară, le-am promis că vom merge în curând într-o vacanță, alături de bunica lor.

Am reușit să prind șase zile libere între filmările de la emisiune, la începutul lunii octombrie, astfel că am decis să mergem în Dubai. Mi-am dorit o destinație la căldură, unde gărgărițele mele să se bălăcească în piscină, să le duc să vadă atracțiile potrivite vârstei lor și, în același timp, să pot vizita și eu ce este nou în oraș, cât timp ele rămân la hotel alături de bunica lor. (…)”, povestește Andreea Bălan.

Prima zi petrecută în Dubai a fost dedicată exclusiv timpului petrecut în familie, la piscina hotelului.

A treia zi, vedeta a vizitat, alături de fiicele sale și de mama ei, cel mai mare acvariu din lume aflat într-un mall.

„Ne place doarte mult în Dubai și ne place să descoperim lucruri noi. Aici nu te plictisești niciodată. Am mers cu toții la cel mai mare acvariu dintr-un mall ca să vedem multe specii de pești și mamifere marine. Am mers printr-un tunel de sticlă, acoperit de apă, iar în jurul nostru înotau pisici de mare, rechini, pești-spadă, multe specii pe care cele mici au fost atât de bucuroase să le vadă.

Ne-am plimbat apoi puțin prin mall, am admirat cea mai înaltă clădire din lume, Burj Khalifa, și ne-am întors la hotel pentru prânz și programul de somn de după-amiază.

Cât timp au dormit gărgărițele, alături de bunica lor, eu am mers să vizitez Museum of the Future, Muzeul Viitorului, una dintre cele mai noi atracții uluitoare din Dubai. Este considerată cea mai frumoasă clădire din lume și găzduiește un muzeu cu totul impresionant.

Am călătorit, în anul 2071, într-o navă spațială până la colonia construită pe lună și înapoi pe pământ. Apoi, am ajuns în Biblioteca Pământului, un spațiu uluitor unde a fost înmagazinat AND-ul a peste 2400 de specii de viețuitoare. (…)”, povestește artista.

A schiat pe pârtia de 1 kilometru în deșert

Andreea Bălan a avut o experiență unică în a patra zi de vacanță, când a schiat pentru prima dată pe o pârtie cu zăpadă construită în deșert.

„Am mers în Mall of the Emirates, unde se află cea mai mare pârtie de schi în interior din lume, cu o lungime de 1 kilometru. Sunt înnebunită efectiv de bucurie, mi-am dorit să ajung aici.

Nu credeam că este atât de frumos. Sunt impresionată să văd atât de mulți copii care vin să învețe să schieze, în condițiile în care în această zonă a globului nu se pot bucura de zăpadă naturală.

Avem pârtii pentru începători, intermediari și avansați, cu teleschi, cu toate dotările pe care le ai într-o stațiune de munte. Am schiat pentru mai bine de o oră și parcă nu mă mai săturam”, spune vedeta.

