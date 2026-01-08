Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie

Antonia se bucură din plin de o binemeritată vacanță exotică alături de logodnicul ei, Alex Velea, și cei trei copii, Maya, Akim și Dominic. După o perioadă extrem de dificilă din viața sa, artista pare mai echilibrată și mai încrezătoare ca niciodată, iar imaginile recente postate pe rețelele de socializare stau mărturie acestui lucru.

Cântăreața a atras toate privirile după ce s-a afișat în costum de baie, într-un cadru spectaculos, demonstrând că arată excelent. Abdomenul bine definit și silueta tonifiată confirmă faptul că Antonia a ales un stil de viață sănătos și echilibrat, bazat pe muncă, disciplină și grijă față de propriul corp. De data aceasta, artista pare să fi renunțat definitiv la orice „scurtătură” când vine vorba despre aspectul fizic.

Vacanța vine la scurt timp după o experiență traumatizantă prin care Antonia a trecut recent. Artista a fost la un pas de tragedie după ce și-a mărit posteriorul cu o substanță care i-a provocat complicații grave. Momentele de coșmar au marcat-o profund, însă perioada de recuperare a fost una esențială, atât fizic, cât și emoțional. Susținută de Alex Velea și de familie, Antonia a reușit să depășească această încercare și să își recapete încrederea.

Plecată într-o destinație exotică, vedeta profită de soare, mare și timp de calitate alături de cei dragi. Imaginile surprinse o arată relaxată, zâmbitoare și împăcată, semn că această vacanță este mai mult decât o simplă escapadă – este o formă de vindecare.

Antonia, de urgență la spital din cauza unei intervenții estetice

Antonia a trecut prin momente extrem de dificile în urma unei intervenții de mărire a posteriorului, care, deși considerată relativ sigură, i-a adus complicații grave. Artista a ajuns la un pas de tragedie și a fost nevoită să petreacă 11 zile în spital, după ce organismul ei a reacționat sever la substanța injectată.

În speranța unui posterior mai bombat, fără efort fizic intens, logodnica lui Alex Velea a ales o procedură estetică minim invazivă – injectarea cu Aquafilling. Decizia s-a dovedit însă una cu urmări serioase. Problemele de sănătate au apărut în vara acestui an, când Antonia a început să se confrunte cu complicații care i-au pus viața în pericol.

Situația a devenit atât de gravă încât artista a fost supusă la trei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea substanței din organism. Operațiile succesive au slăbit-o considerabil, atât fizic, cât și emoțional.

Cât costă cazarea la hotelul favorit al lui Klaus Iohannis din Tenerife. Un fost șef din Liga 1 e în vacanță acolo
