Roxana Nemeș și Călin Hagima așteaptă cu nerăbdare să devină părinți pentru prima dată. După multe încercări și o dorință arzătoare, vedeta a aflat că va deveni mamă pentru prima dată.

Roxana Nemeș a cumpărat două paturi pentru bebeluși și mai multe obiecte necesare pentru când cei mici vor veni pe lume.

„Încă de când am aflat că vom avea gemeni mi-am dorit să le ofer un început cât mai blând și apropiat de mine”, a declarat Roxana Nemeș, pe rețelele de socializare.

„Am luat cărucioare, scaun de mașină. Mai avem de luat, nu m-am grăbit, pentru că am zis că e timp. Până acum o lună nu am avut această poftă, de fapt mi-am propus să nu o am, aceea de a cumpăra hăinuțe, dar a venit. Am telefonul plin de poze cu hăinuțe pentru copii”, a declarat Roxana Nemeș pentru Spynews.ro.

Roxana Nemeș a vorbit recent despre perioada pe care o traversează acum. „A fost o perioadă greuță psihic și fizic, dar nu am renunțat. Au fost multe teste negative. Nu știu de unde și cum… Dumnezeu, clar! Și noi am fost uniți și ne-am dorit atât de mult.

Eu niciodată nu mi-am pierdut speranța. A fost și endometrioza, pe care am tratat-o, dar nu scap niciodată de ea cu adevărat. Am făcut un vlog unde am povestit despre toate lucrurile și mi-au mulțumit foarte multe femei. Greu am făcut-o, pentru că sunt lucruri foarte intime. Dar știi că foarte mulți oameni trec prin asta. Nu mă așteptam să ajung la fertilizare.

M-am operat de endometrioză, după care am făcut două înseminări normale, care sunt mai simple puțin. După care am mai fost în Paris, în Turcia, am întrebat, am fost la controale, am vrut să văd și alte păreri de la alți doctori. Într-un final, am ajuns tot la dr. Andreas Vythoulkas, care este minunat. Foarte mult contează conexiunea pe care o ai cu doctorul”, a spus Roxana Nemeș în emisiunea de la PRO TV.

