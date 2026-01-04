La început de an, Diana Munteanu a transmis și un mesaj personal, prin care a vorbit despre starea sa de spirit și despre planurile pentru anul care începe. „2026 mă prinde așa… ♥️ acolo unde mă simt cel mai vie și mai fericită! Am toate visele pregătite pentru noul an, toate gândurile bune și, mai presus de toate, liniște în suflet. 2025, îți mulțumesc pentru tot. Bine ai venit, 2026! ♥️🌙”.

Diana Munteanu, Revelion 2026 în Maldive

Imaginile cu vedeta de la Antena 1 au strâns rapid numeroase reacții din partea urmăritorilor. O parte dintre fani i-au apreciat silueta și forma fizică, mai ales în contextul în care vedeta are 47 de ani. Alții, însă, au avut opinii critice legate de apariția sa în costum de baie.

Printre mesajele pozitive se regăsesc comentarii care îi laudă aspectul natural și felul în care arată: „Ești printre cele mai frumoase persoane publice, dar dacă aveai vreo 10 kg în plus erai perfectă.” „Adevărată femeie, arăți super!” „Cum poți arăta la vârsta ta? Maxim 30 de ani. Așa da! Ești superbă ❤️.”

„Ce femeie frumoasă, naturală, arăți super, Diana, ești de admirat. Multă frustrare și invidie în jur, dar tu ești oricum o femeie cu caracter și nu bagi în seamă răutățile. Ești foarte, foarte frumoasă. Să ai un 2026 superb, așa ca tine.”

Pe de altă parte, au existat și comentarii critice, unii internauți considerând că imaginile sunt prea îndrăznețe: „Ai 47 de ani… mi-ar fi rușine să pozez așa (chiar dacă arăți bine). Copilul tău de 15–16 ani ce zice, apropo?”.

Reacțiile împărțite nu sunt o noutate în cazul aparițiilor publice ale vedetei, Diana Munteanu fiind obișnuită cu atenția și opiniile diverse din mediul online. Până în prezent, aceasta nu a răspuns comentariilor critice, preferând să își exprime mesajele prin postări care reflectă starea sa de bine și dorința de echilibru la început de an.

Diana Munteanu e mamă singură

Diana Munteanu a vorbit deschis despre provocările și bucuriile de a fi mamă pentru un adolescent. Într-un interviu recent acordat revistei VIVA!, Diana a dezvăluit cum reușește să îmbine rolul de mamă cu cel de prietenă, fiind descrisă adesea ca o „mamă cool, ca o soră mai mare”. Totuși, vedeta știe să impună și limite atunci când e cazul, subliniind importanța echilibrului între libertate și responsabilitate în relația cu fiul său.

„David e un adolescent bun și cuminte. Da, adolescența e diferită de tot ce a fost până acum și e foarte diferită de adolescența din vremea mea. E foarte greu să compari și nu cred că e bine. Deși, cumva, cred că era mai bine în vremea aia, trebuie să mă adaptez la ce e acum. Suntem prieteni și

vorbim mult. E un copil deschis și mă bucură asta. Povestim de toate! Iubite nu există deocamdată, se ține departe încă, e concentrat pentru examenul din vară și evident, fotbal, care îi ocupă mult timp”, a declarat Diana Munteanu pentru sursa mai sus-menționată.

Vedeta de la Antena 1 a menționat că nu este deloc ușor să fii mamă singură, dar preferă să nu se plângă, ci să se concentreze pe aspectele pozitive ale vieții. Relația ei cu fiul adolescent este una deschisă și plină de încredere, iar implicarea fostului soț, Claudiu Niculescu, în creșterea băiatului lor este un alt factor esențial în menținerea unui mediu stabil și armonios pentru copil.

„Da, nu mă vait niciodată. Și nu-mi plac oamenii care se vaită. Că doar nu se schimbă cu ceva lucrurile dacă stai și te întrebi: «Aoleu, ce mă fac?». Pui mâna și faci, și ceva bun o să fie! Nu am avut niciodată timp să stau să mă vait sau să gândesc «oare de ce așa sau pe dincolo?». Cred că e mai important să încerci să rezolvi! Sigur, au fost momente când mi-a fost greu, dar n-am avut timp să stau să gândesc prea mult la cât e de greu… am mers mai departe! Participăm amândoi la creșterea și educația lui, David are o relație excelentă cu el și avem parte de multă comunicare.”