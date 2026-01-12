Imagini cu Gabriela Prisăcariu în costum de baie. în zăpadă. Chiar Dani Oțil i-a făcut pozele

Gabriela Oțil a reușit din nou să surprindă și să atragă toate privirile din mediul online, după ce a publicat imagini spectaculoase dintr-o ședință foto atipică. Soția lui Dani Oțil a ales să iasă pe balcon, în plină iarnă, îmbrăcată într-un costum de baie negru, în timp ce zăpada o înconjura din toate părțile. Contrastul dintre ținuta de vară și decorul de iarnă a transformat instantaneu fotografiile într-un adevărat fenomen pe rețelele de socializare.

Cu o experiență vastă în lumea modellingului și numeroase campanii de succes la activ, Gabriela Oțil nu este străină de ședințele foto îndrăznețe. Totuși, apariția sa recentă este, fără îndoială, una dintre cele mai curajoase. Vedeta a sfidat temperaturile scăzute purtând un costum de baie minimalist, pe care l-a combinat inspirat cu cizme de iarnă, mănuși groase, protecții pentru urechi și o pereche de ochelari de soare cu aer sport, asemănători celor de ski. Rezultatul a fost un look modern, nonconformist, care i-a pus perfect în valoare silueta.

Dani Oțil i-a făcut pozele în costum de baie soției sale, Gabriela Prisăcariu

Peisajul alb și atmosfera de iarnă au completat perfect conceptul ședinței foto, iar Gabriela a profitat din plin de moment, demonstrând că stilul și atitudinea pot transforma orice cadru într-unul memorabil. Imaginile au strâns rapid mii de aprecieri și comentarii, fanii fiind impresionați de curajul și naturalețea cu care soția lui Dani Oțil s-a afișat în această ipostază neobișnuită.

Un detaliu care a stârnit și mai multă simpatie în rândul urmăritorilor a fost dezvăluirea făcută chiar de Gabriela Oțil. Vedeta a mărturisit că fotograful din spatele camerei a fost chiar soțul ei, Dani Oțil, glumind pe seama situației: „Soțul mi-a făcut pozele! Ca să nu avem discuții”, a scris ea pe Instagram. Gestul a fost apreciat de fani, care au văzut în această colaborare un moment plin de umor și complicitate în cuplu.

