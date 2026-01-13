Imagini din casa de lux a lui Cornel Păsat. Cum arată locuința în valoare de 350.000 de euro

Cornel Păsat trece printr-o perioadă tensionată pe plan personal, însă rămâne ferm atunci când vine vorba despre unul dintre cele mai importante bunuri ale sale: casa de lux în care locuiește. Fostul dansator a făcut recent turul locuinței, în cadrul emisiunii Spynews TV, oferind detalii rare despre spațiul evaluat la aproximativ 350.000 de euro și despre deciziile radicale pe care le-a luat în contextul posibilului divorț de soția sa, Bianca.

Deși în urmă cu doar o săptămână declara că el și Bianca se află încă într-o perioadă de negocieri, Cornel Păsat pare acum tot mai hotărât să pună punct definitiv mariajului. În prezent, acesta locuiește singur, după ce Bianca și fiul lor au plecat de acasă. Potrivit declarațiilor sale, soția i-ar fi propus să vândă casa în cazul unui divorț, însă răspunsul lui a fost categoric: nu vrea să audă de așa ceva.

„La parter, avem zona favorită a mea, adică zona de bucătărie (…) Chiar gătesc și îmi place să gătesc (…) Nu am făcut un cult din a consuma alcool, de asta nu mi-am făcut niciun bar (…) Nu intru în camera asta (n.r. – în camera fiului), o încui. Când vreau să vorbesc cu el, îl sun pe video (…) El dormea cu maică-sa și pe mine mă dădea la o parte (…) Nu sunt de acord să vând casa și să îi las numele. Casa este a mea și punct. Să vă intre bine în cap (…) Ea a vrut să o vindem. Aproape m-a convins (…) Când o să facem calculul, o să vedem că eu am câștigat mai mulți bani decât ea în ăștia 14 ani și s-ar putea ca ea să vină cu bani de acasă (…) M-am consumat foarte mult, am slăbit foarte mult, psihic mi-a fost foarte rău”, a declarat Cornel Păsat, la Spynews TV.

De ce Cornel Păsat ține încuiată camera fiului său

Locuința reflectă stilul personal al fostului dansator, iar unul dintre spațiile sale preferate este bucătăria. Cornel Păsat a mărturisit că îi place să gătească și a glumit pe seama faptului că Bianca i-ar fi luat inclusiv oalele atunci când a părăsit casa. Cu toate acestea, bucătăria rămâne un loc în care își petrece mult timp, mai ales acum, când se concentrează pe sine și pe proiectele sale profesionale.

După ce a fost acuzat în spațiul public că ar consuma alcool, Cornel Păsat a ținut să clarifice situația, arătând că în locuința sa nu există nici măcar un bar. Un alt detaliu emoționant este legat de camera fiului său, care este încuiată. Fostul dansator a spus că nu intră niciodată acolo, mai ales de când copilul se află la mama lui, semn că separarea îl afectează profund.

Pe lângă refuzul de a vinde casa, Cornel Păsat a mai subliniat un aspect delicat: dacă divorțul va deveni oficial, nu își dorește ca Bianca să îi păstreze numele. Această poziție fermă vine în contextul unei relații tot mai tensionate, în care nemulțumirile și resentimentele ies la suprafață.

Bianca Păsat s-ar fi mutat în chirie, în apropierea casei fostului dansator

Între timp, Bianca Păsat s-ar fi mutat în chirie, în apropierea casei fostului dansator, împreună cu fiul lor. Cornel recunoaște că traversează o perioadă complicată și că este supărat pe soția lui, însă spune că încearcă să se concentreze pe proiectele sale și să meargă mai departe.

„Și-a închiriat undeva aproape de mine un apartament cu două camere (…) E o situație dificilă. Sunt în continuare foarte supărat pe ce a făcut. Niciodată nu a reușit să mă supere atât de tare. Sunt și trist, și supărat. Acum mă concentrez pe treburile mele”, a mai spus fostul dansator.