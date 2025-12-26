Imagini inedite cu Valentina Pelinel și Cristi Borcea, în ziua de Crăciun. Cum au fost surprinși alături de copiii lor

Cristi Borcea, în vârstă de 55 de ani, și Valentina Pelinel, în vârstă de 45 de ani, au devenit soț și soție în 2018 și au împreună trei copii, pe Milan și gemenele Indira și Rania. Fostul lider al clubului Dinamo a mai fost căsătorit de două ori și are în total 9 copii.

„Crăciunul nostru, cu liniște, iubire și bucuria de a fi împreună. Să aveți parte de liniște, sănătate și momente frumoase alături de cei dragi. Fie ca magia Crăciunului să vă umple casa de iubire, râsete și recunoștință”, a scris Valentina Pelinel pe contul de socializare.

Cristi Borcea, în vârstă de 55 de ani, are nouă copii cu patru femei. Patrick, Melissa și Angelo sunt copiii lui Borcea din prima căsătorie, cu Mihaela Borcea. George Alexandru și Gloria sunt copiii lui Cristi Borcea și Alina Vidican. În timp ce era căsătorit cu Alina Vidican, Cristi Borcea a avut o relaţie cu avocata Simona Dana Voiculescu.

Din iubirea celor doi s-a născut o altă fetiţă, Andreina Carolyn Christine. Iar din actuala căsnicie, cea cu Valentina Pelinel, au rezultat Milan, Indira Maria și Rania Maria.

La 21 de ani, Melissa Borcea se concentrează la studiile sale, studiază arhitectura în Statele Unite ale Americii, acolo unde locuiește de ceva timp. Ea s-a întors acasă de sărbători. Recent, de la tatăl ei a primit și un cadou. Cristi Borcea nu s-a uitat la bani și a dat 1.350.000 de dolari pe un apartament pentru Melissa.

