Fosta soție a lui Dinu Maxer a ales să petreacă trecerea dintre ani alături de actualul iubit, dar și de copiii acestuia. Deși apariția lor ca și cuplu a avut loc abia în luna noiembrie, lucrurile au evoluat într-un ritm alert. Semn că relația este una serioasă este faptul că au decis să întâmpine Noul An împreună, într-un cadru de familie extinsă.

Crăciun și Revelion cu copiii

Revelionul nu i-a prins singuri, ci în compania copiilor ambilor parteneri. Atât Deea Maxer, cât și iubitul ei și-au adus copiii, iar atmosfera a fost una caldă, de familie. Vedeta a împărtășit pe rețelele de socializare mai multe imagini din noaptea de Revelion, surprinzând momentele frumoase trăite la început de 2026.

Actualul partener al Deei Maxer este tatăl a două fetițe, în timp ce ea are un băiat și o fată din căsnicia cu Dinu Maxer. Se pare că cei mici s-au adaptat rapid unii la ceilalți, iar relația dintre ei decurge armonios.

Pentru Deea Maxer, începutul de an a venit cu emoții pozitive și cu sentimentul de împlinire. Vedeta a marcat momentul și printr-un mesaj publicat online, prin care a transmis că noul an a debutat într-un mod special. „2026, ești MAGIC din start“, a scris Deea Maxer, pe Facebook.

Cine e și cu ce se ocupă iubitul Deei Maxer

Constantin Cataramă este psihoterapeut în formare și îmbină principiile teologice cu cele psihologice, ajutând oamenii să își găsească liniștea interioară. În același timp, lucrează și în domeniul auto.

„Mi-am dat seama că am dreptul să aleg și viața personală poate fi real personală. Nu e secretă, e doar discretă. (De Sărbători – n. reed.) Sunt invitată la un spectacol de cabaret la munte, eveniment la care evident că nu o să merg singură, o să merg însoțită de partenerul meu, cu care locuiesc în casă, care mi-a cunoscut copiii. E normal să facem lucrurile astea împreună ca un cuplu în normalitatea lui.

Dar asta nu înseamnă că voi merge pe canapeaua unei televiziuni să dau declarații despre asta. Că avem noi social media, că funcționăm și că munca mea este acolo, expusă, mai postăm din viața de zi cu zi, o chestie normală, o excursie”, a declarat cântăreața într-un podcast recent.

