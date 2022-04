În seara aceasta, de la ora 20.00, Raluka participă în emisiunea „MasterChef – Restul e plăcere”, de la Acasă. Înainte de apariția pe post, ea ne-a răspuns la câteva curiozități.

Libertatea: Acum câteva luni s-a terminat show-ul „SuperStar”. Ce ai mai făcut de atunci?

Raluka: Am prezentat Revelionul împreună cu Pavel Bartoș, am lansat două piese care se numesc „Acum” și ”Buchet de trandafiri” și am cântat destul de mult. Chiar și de Revelion am avut concerte. Și nu în ultimul rând, am plecat în vacanță.

-Ți-a fost dor de perioada concertelor?

-Tocmai a început perioada concertelor. Am avut câteva pe aici, pe acolo, dar încă nu așa cum erau înainte. Sunt fericită să ne revedem cât mai des în perioada concertelor.

–Iar în vacanță unde ai fost?

-În vacanță am fost în Mexic.

-Ce planuri ai în viitorul apropiat?

-Cam toate planurile de viitor pe care le am au legătură cu muzica mai mult decât cu televiziunea, pentru că trebuie și vreau să lansez foarte multă muzică.

-Cum ai putea descrie experiența pe care o trăiești astăzi la filmările „MasterChef – Restul e plăcere”?

-Dat fiind faptul că am venit direct din vacanță și nu am făcut alte lucruri și nu am mai filmat nimic, sunt așa picată din cer și chiar am avut emoții la început. Am intrat pe ușă, nu știam ce să vorbesc, nu îi cunoșteam personal pe chefi, nu m-am mai întâlnit cu ei până acum față în față și eram așa… „Ce să le spun eu oamenilor despre gătit, că ei sunt cei mai buni în asta… Ce să le spun eu lor?” Mă simt foarte bine și de abia aștept să gust mâncarea.

-Și tu ai fost în postura de jurat. Cât de greu este?

-Postura de jurat este grea. Este greu să decizi anumite lucruri și soarta oamenilor în concursul respectiv, dar este doar un concurs până la urmă și trebuie să luam acest lucru ca atare. Este frumos. Chiar a fost o experiență plăcută.

-Vorbim despre „MasterChef”. Obișnuiești să gătești? Dacă da, care este preparatul tău preferat (din ceea ce gătești tu)?

-Nu, nu gătesc în afară de cartofi prăjiți, omletă, lucruri pe care le face toată lumea. Știu să fac omletă cu ceapă caramelizată, dar nici acest lucru nu este foarte greu. Mai știu să fac guacamole, tocăniță de cartofi (care este unul dintre preparatele mele preferate), diverse chestii la cuptor, pe care le face toată lumea pentru că este simplu. Fac paste cu creveți și sos roșu, la care sunt chiar bună.

-Știu că nu mănânci carne. Când și de ce ai luat decizia?

-După ce m-am întors din Asia Express. Am văzut acolo anumite lucruri pe care n-aș fi vrut să le văd, toată lumea mânca orice. Orice mișca putea fi mâncat. Iubesc foarte mult animalele și am spus că în cazul în care pot să fac cel mai mic bine acestei planete, atunci acesta este unul dintre ele.

-Care este preparatul tău preferat?

-Ciocolata. Aș putea să trăiesc mâncând ciocolată fără nicio problemă.

-Te uitai pe postul Acasă? Ce urmăreai?

-Da, urmăream telenovelele. Am văzut Marimar, Povestiri de noapte. La Povestiri de noapte am și fost și am cântat una dintre melodiile parte din cel mai mare proiect DJ Sava și Raluka. Mi se pare că am și fost în premieră acolo. Cert e că am fost și am cântat piesa acolo și îmi aduc aminte că a fost foarte drăguț.

