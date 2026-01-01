Noua emisiune de la PRO TV va debuta pe 5 ianuarie, de la ora 20.30, iar Smiley și Andreea Esca au avut o mare curiozitate în privința „Desafio: Aventura”: dacă acum concurenții vor avea parte de mai multă mâncare decât primeau la Survivor România.

„Mă întreba și Smiley. A fost foarte curios și mă bucur că a fost Smiley curios, dar să vedem… Da, este într-adevăr… Nu e neapărat de mâncare. Ci modul în care vor mânca, ce vor mânca și mai ales unde vor mânca.

Este un show de aventură, că ele toate sunt în zona asta, game show, se luptă pe trasee, dar în același timp au și forme de recompensă diferite. Deci, în marea categorie a reality show-urilor, a game show-urilor, e ca ele. Dar are o chestie în plus, o chestie culturală, dacă vreți să-i spuneți așa”, a declarat Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii, în exclusivitate pentru Libertatea.

Am fost curioși să aflăm dacă Daniel Pavel va fi tot „Domnul Dan”, așa cum i se spunea la Survivor România, însă prezentatorul de la „Desafio: Aventura” ne-a lăsat în suspans și nu a oferit un răspuns concret, semn că va trebui să aflăm chiar din cadrul show-ului, pe 5 ianuarie.

„O să fie… Uite, asta e interesant cu «Domnul Dan». «Domnul Dan» s-a născut din dragul oamenilor, asta a fost extraordinar. În ultimul sezon am fost «Căpitanul», că era chestia cu pirații. Daniel Pavel, care e și el un concurent al vieții… Probabil că o să-mi mai spună «Domnul Dan». Vedem! Nu e… Eu niciodată n-am spus-o. S-a născut natural. A fost ca o decorație. Că, să ne aducem aminte, domnul Dan, în media românească… Să ne cunoaștem istoria… Am preluat-o de acolo”, a încheiat Daniel Pavel interviul pentru Libertatea.

