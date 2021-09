Ioana Ginghină se pregătește de nuntă și este foarte fericită. După divorțul de tatăl fetiței sale, actrița și-a găsit fericirea în brațele lui Cristi Pitulice. Nunta celor doi va avea loc mai repede decât ne-am fi imaginat, asta pentru că lucrurile vor fi grăbite.

Vedeta a mărturisit că nu au ales încă data nunții, însă sunt nevoiți ca evenimentul să se întâmple cât mai repede. Ioana Ginghină și logodnicul ei, Cristi Pitulice, au fost aleși nași de o prietenă. Acum, cei doi trebuie să facă pasul cel mare pentru a putea să-și cunune prietenii.

„Nu am nimic plănuit, nu există o dată când trebuie să ne ducem la primărie, dar atât timp cât cererea a fost făcută putem face pasul acesta în orice zi. Nu există o programare. Tocmai asta este și ce îmi place cel mai mult în relația noastră, faptul ca este totul spontan. Acum suntem împinși de la spate, practic. Am o prietenă care a fost cerută de soție și vor să le fim nași. Am zis că după ce își hotărăsc ei data, ne ducem repede înainte ca să ne cununăm și noi”, a mărturisit Ioana Ginghină într-un interviu pentru Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ioana Ginghină își dorește o nuntă restrânsă

Actrița din serialul „Adela” își dorește o nuntă restrânsă, iar cei care vor lua parte la eveniment vor fi doar cei apropiați. Ioana Ginghină nu visează la o ceremonie fastuoasă, iar viitorul ei soț are aceeași dorință.

Vedeta a mai fost căsătorită de două ori până acum, însă a treia oară speră ca va fi cu noroc. Ioana Ginghină este foarte fericită alături ce Cristi Pitulice și consideră că el este jumătatea ei.

Citeşte şi:

Ce operații estetice are Carmen Șerban. A plătit 15.000 de euro pentru ele

Antonia a fost criticată dur, iar reacția ei a venit la scurt timp. „Vei primi ignor. Ai cartonaș roșu”

Vicepremierul Dan Barna şi cei cinci miniştri USR-PLUS și-au depus demisiile la Guvern

PARTENERI - GSP.RO "«Bre nea Giovanni, cum fac să dau și eu de Abramburica?". Povești memorabile din cariera fotbalistului de nationala care s-a iubit cu mai multe vedete

Playtech.ro BREAKING: S-a schimbat tot ce știam despre cazul morții mezzosopranei Maria Macsim Nicoară: „A fost...

Observatornews.ro O tânără de 19 ani, surprinsă sărind pe geam de la 9 metri, în încercarea disperată de a scăpa de traficanții de carne vie care au răpit-o, torturat-o și care intenționau să o vândă, în Turcia

HOROSCOP Horoscop 7 septembrie 2021. Gemenii se pot confrunta cu problemele create chiar de ei, într-un moment mai trist al vieții lor

Știrileprotv.ro Peste 480.000 de lire sterline, găsite în portbagajul unui bolid de lux care ieşea din România. Cum erau ascunși banii

Telekomsport VIDEO! Ce a făcut această tânără în faţa camerelor. Atenţie, imagini controversate

PUBLICITATE Lensa dă startul programului RABLA LA OCHELARI de vedere 2021