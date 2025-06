Ioana Năstase a făcut declarații și despre partaj, în timp ce Ilie Năstase spune că sunt încă împreună. Nu este pentru prima oară când soția fostului tenismen anunță despărțirea de acesta, însă acum, pare că este mai hotărâtă ca niciodată.

Soția fostului tenismen a declarat că nu își dorește nimic la partaj și vrea să aibă parte de liniște în perioada următoare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Nu sunt o femeie geloasă. Nu m-a deranjat nicio poză, așa cum s-a scris. Nimeni nu știe ce am trăit eu. Totul, poate, pare perfect din exterior, dar numai eu știu ce am trăit. Eu, familia, chiar și vecinii. El m-a urmărit și când am fost la notar. Știe de divorț. Știe că voiam să divorțăm de ceva timp. Vreau doar liniște. Atât îmi doresc! Și când vom ajunge la partaj, prefer să îi las tot și să trăiesc în liniște”, a spus Ioana Năstase, în timpul unei conversații telefonice, la Viața fără filtru.

Ioana Năstase spune că și în urmă cu câteva luni a vrut divorțul, dar Ilie Năstase nu s-ar fi prezentat la notar.

Recomandări Drama unui român după internarea la sanatoriu, în Techirghiol. Fractura provocată de kinetoterapeut, „pedepsită” cu daune morale de 100.000 de lei

„L-am mai făcut și în urmă cu câteva luni, la notar, că nu am vrut să se știe, am vrut să fie așa, mai discret un pic, doar că Ilie a refuzat să se prezinte. Acum, am hotărât, deoarece vreo 3-4 zile m-a torturat psihic în fiecare seară și nu am mai rezistat și atunci am intentat actele de divorț”, a spus Ioana Năstase, aseară, la Un show păcătos.