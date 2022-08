A lăsat viața din România și s-a mutat în India, acolo unde locuiește și iubitul ei. Iulia Vântur și Salman Khan sunt împreună de ani buni, iar povestea lor de iubire continuă. Vedeta a spus cum este actorul indian în viața de zi cu zi, atunci când nu este în lumina reflectoarelor.

„În documentarul despre el, o întrebare importantă a fost: De ce el, de ce e atât de iubit de public, ce are special? Vorbind cu oameni diferiți, am ajuns la aceeași concluzie: oamenii îl iubesc pentru faptul care are curajul să se arate exact așa cum e el, fără filtre. De asta i se spune «bhai», adică «frate» (apropiat), oamenii rezonează cu normalitatea și simplitatea lui. Este un om atât de simplu, după vorbă, după port, însă duce cu el un bagaj plin de învățături, moștenite de la părinții lui, niște oameni cu adevărat speciali”, a declarat Iulia Vântur pentru VIVA!

Fosta iubită a lui Marius Moga a dezvăluit care este lecția pe care a învățat-o de la actualul partener. „Nu renunța la tine! Muncește în fiecare zi și devii mai bun! Și… împărtășește ce ai cu cei din jur, nimic nu îți aparține!”, a spus Iulia.

Iubitul fostei prezentatoare a vizitat de mai multe ori România. Salman Khan a filmat de două ori în țara natală a Iuliei Vântur și i-a plăcut foarte mult locul.

„Salman a filmat de două ori în România și chiar a promovat această locație pentru filmări, oricând a avut ocazia. Nu avea cum să nu-i placă România!”, a declarat vedeta pentru sursa mai sus-menționată.

