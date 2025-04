Cu încasări de 3.890.977 de lei (peste 780.000 de euro) în doar câteva zile, filmul cu Jack Black și Jason Momoa în rolurile principale își croiește cărămidă cu cărămidă drumul către succes și cucerește inimile a milioane de copii, dar și adulți nostalgici, cu o poveste antrenantă, acțiune cu audiență generală și cele mai populare personaje ale jocului.

Recorduri național pentru „Minecraft: Filmul”

Producția „Minecraft: Filmul” adaugă în palmares recorduri naţionale și la capitolele „Cea mai bună deschidere a unui film-adaptare după joc”, „Cea mai bună deschidere pentru un film de-ale lui Jack Black” și „Cea mai bună deschidere pentru un film de-ale lui Jason Momoa”.

Din 4 aprilie doar la cinema, patru rebeli – Garrett „The Garbage Man” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) și Dawn (Danielle Brooks) – se luptă cu probleme obișnuite atunci când sunt subit atrași printr-un portal misterios în Overworld: o țară cubică și bizară care se hrănește cu imaginație.

Pentru a se întoarce acasă, ei vor trebui să stăpânească această lume (și să o protejeze și de lucruri rele precum Piglini și Zombi) în timp ce se îmbarcă într-o căutare magică alături de un expert creator neașteptat, Steve (Jack Black). Aventura lor îi va provoca pe toți cei cinci să fie curajoși și să își recapete calitățile care îl face pe fiecare dintre ei creativ în mod unic… exact abilitățile de care au nevoie pentru a reveni în lumea reală.

„Am simțit în adâncul sufletului că toți jucătorii din lume abia așteptau filmul. Cred că sunt mulți oameni cărora nu le vine să creadă că, în sfârșit, se întâmplă. Am simțit asta și atunci când am făcut prima postare despre proiect. Era o postare simplă în care spuneam că o să joc în «Minecraft» și aveam o poză cu mine citind cartea «Minecraft pentru începători». Am primit milioane de like-uri din toată lumea și atunci am știut că o să fie un fenomen.

Filmul e important pentru mulți, pentru că este amprenta unei generații. Copiii au crescut cu acest joc, iar acum sunt oameni maturi cu familii proprii. Jocul e parte din lumea noastră, iar acum e super că aducem acest univers la cinema”, a spus Jack Black.

Ce spune Jason Momoa despre peliculă

„Cred că e primul meu film live-action de genul intrare într-un univers de joc și se întâmplă să intru în cel mai mare joc din istorie. A fost o experiență uimitoare. Îl ador pe regizorul Jared Hess, îmi plac la nebunie filmele lui, îmi plac personajele conturate de el, e un om excepțional și aș vrea să colaborăm în continuare. Am acceptat rolul instant, nu aveam cum altfel”, a completat Jason Momoa.

Creat de Mojang, un mic studio de gaming din Suedia, „Minecraft: Filmul” a devenit fenomen mondial. Începând cu lansarea din 2011, jocul a vândut peste 300 de milioane de copii și înregistrează aproximativ 140 de milioane de jucători activi în fiecare lună, devenind astfel cel mai vândut joc creat vreodată.

Farmecul jocului îl reprezintă faptul că fiecare jucător are parte de o experiență unică și personală. În timp ce posibilitățile rămân deschise imaginației jucătorilor, din 4 aprilie filmul aduce pe marile ecrane doar o versiune a aventurii din joc, disponibilă în cinematografele românești în varianta 3D, dublată și subtitrată în limba română.

