Decizia luată de vedeta care a apărut în fiecare weekend la Kanal D în această vară: „Mă mut”

După ce Tempting Fortune România a fost mutat de mai multe ori în grilă emisiunea de la Kanal D a ajuns la final, iar printre cei care s-au remarcat în show au fost Tavi Clonda, Deea Maxer sau Jean Gavril.

După ce filmările de la Tempting Fortune România au ajuns la final, concurenții s-au întors în România și au revenit la viața lor normală. Însă Jean Gavril a decis să facă o schimbare: pentru că a trăit timp de mai multe săptămâni în jungla din Republica Dominicană, în timpul emisiunii de la Kanal D, acum s-a mutat în Tuzla.

„Noi avem o căsuță de vacanță, un fel de cabană la Tuzla, pe malul mării. Eu plănuiesc să stau acolo. Mă mut cu toată familia la căbănuță, stăm toată vara pe plajă, la mare și, dacă se poate să plec câteva zile cu fratele meu și cu băieții cu motocicleta, e foarte bine. Mai are aerul de sălbăticie Tuzla.

Vama Veche, de exemplu, nu mai e ce a fost. Ne bucurăm că au mai dispărut din cluburi. La un moment dat era aglomerație mare, pentru că a apărut mult la TV. Se aglomerase plaja. Faptul că au închis cluburile și barurile… A rămas iar old-school, te duce cu gândul la anii ’80-’90, mergi doar cu prosopul pe plajă și este super-tare. Vine lumea cu lada frigorifică, îți iei și tu de acasă ce vrei, suc, bere… Adică ne întoarcem la chestiile simple, știi? Dacă tot am făcut asta în junglă, am zis să ne întoarcem la lucruri mai simple”, a spus Jean Gavril pentru Fanatik.

Drumul lui Jean Gavril la Tempting Fortune România s-a oprit brusc, înainte ca show-ul de la Kanal D să ajungă la final, deoarece artistul a cedat psihic și i-a aplicat o lovitură unui coleg din emisiune, Gabriel.

„La începutul acestei competiții v-am avertizat încă de când era Iasmin în joc. V-am rugat frumos de mai multe ori: «Nu recurgeți la acte de violență»! Jean, în acest moment călătoria ta la Tempting Fortune România se termină. Îți pierzi cardurile câștigate și 25.000 de euro din sumă”, a spus Zoli Toth, prezentatorul emisiunii de la Kanal D.

„Îmi pare rău și îmi cer scuze în fața familiei mele, a copiilor mei, a soției mele și a colegilor, evident, a prezentatorului show-ului, pentru că am făcut acest gest nesportiv. Simt ca am dezamăgit pe toată lumea. Îmi pare rău că nu pot să ating linia de finish alături de oameni dragi, ne vom ține minte o viață întreagă pentru că ceea ce am trăit aici este ceva de neuitat și este impresionant. Gabriel a fost mai puternic decât mine cu capul. M-a făcut să-mi pierd controlul”, a afirmat Jean Gavril.