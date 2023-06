Jennifer Lopez, una dintre cele mai influente și apreciate artiste internaționale, a captat atenția întregii lumi odată cu apariția sa la recentul eveniment de promovare a liniei sale de băuturi alcoolice, Delola. Însă ceea ce a stârnit curiozitatea tuturor fanilor săi a fost alegerea sa îndrăzneață de încălțăminte: o pereche de pantofi senzuali, semnată de brandul românesc Hardot.

Perechea de pantofi purtată ieri de JLo este o piesă statement de un roșu intens din colecția-semnătură a brandului românesc, cunoscută sub denumirea de „Blood Sandals”, și este realizată din materiale de cea mai înaltă calitate. Jennifer Lopez este, de altfel, o clientă fidelă a acestui brand – a purtat în repetate rânduri creațiile româncelor din Sibiu, Dana Iuga și Alina Popa, devenind deja o adevărată emblemă a stilului inconfundabil al artistei, fie că a fost pe covorul roșu, în cadrul premierei filmului „Marry Me” din februarie 2022, fie în aparițiile sale stylish pe străzile New Yorkului, câteva zile mai târziu.

Ciara, Heidi Klum, Rita Ora și Demi Lovato poartă brand românesc

Jennifer Lopez nu este singura vedetă internațională care a fost surprinsă purtând branduri românești. Printre celebritățile care au ales să poarte pantofii acestui brand se numără Ciara, Heidi Klum, Lisa Rinna, Janelle Monae, Rita Ora, Demi Lovato și multe altele. Încălțămintea a reușit să atragă atenția lumii întregi prin designul îndrăzneț, aducând senzualitatea feminină în prim-plan.

„Colaborarea noastră cu Jennifer și aprecierea constantă pe care o arată față de creațiile noastre ne motivează să continuăm”

Afacerea cu încălțăminte a luat naștere la Sibiu, din pasiunea pentru pantofi a designerului Dana Iuga și din inițiativa de afaceri a partenerei sale, Alina Popa.

„Suntem mândre să vedem cum Hardot devine un brand iubit și apreciat în întreaga lume. Din pasiunea noastră pentru pantofi și dorința de a crea produse de înaltă calitate, am reușit să atragem atenția unor vedete de renume internațional, precum Jennifer Lopez. Colaborarea noastră cu Jennifer și aprecierea constantă pe care o arată față de creațiile noastre ne motivează să continuăm să aducem inovație și stil în lumea pantofilor. Vom continua să surprindem și să inspirăm, transformând Hardot într-un brand de referință atât în rândul vedetelor internaționale, cât și al pasionaților de modă din întreaga lume”, a declarat Alina Popa, fondatoare brandului.

Dana Iuga este cea care se ocupă de partea de design. „De când ne-am făcut atelierul, am renunțat să fac schițe. Niciodată schița nu are legătură cu produsul final, pentru că îl transform de cinci-șase ori până îl aduc la varianta care îmi place. Din cauza asta am avut probleme și cu fabricile, pentru că este foarte multă transformare”, spunea Dana Iuga în 2022.

FOTO: Hepta, Facebook

