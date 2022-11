Vedeta își petrece foarte multe ore pe platoul de filmare, iar de multe ori sare peste mese. Jojo a mărturisit că a renunțat să mai mănânce carne de la începutul anului. Ea a considerat că așa este mai sănătos pentru ea și se simte foarte bine.

„E cum să nu mâncăm atâtea ore. Am norocul că am niște colegi foarte atenți și pe partea asta pentru că eu din ianuarie nu am mai mâncat carne. Am perioade așa. Nu e vorba de slăbit, e vorba de sănătate. E vorba de cum m-am simțit, nu de cum arăt și am vrut să fac o perioadă așa de detox. Mă simt foarte bine și mai ales pe vară mi-a prins foarte bine. Nu știu dacă în anotimpul rece o să continui, că e mai greu fără carne, dar am reușit”, a declarat Jojo.

Actrița din serialul „Clanul” nu a renunțat numai la carne, ci și la zahăr. Jojo mărturisește că trebuie să fie foarte atentă la ceea ce mănâncă, pentru că nu are arderile așa rapide. Vedeta spune că partenerul ei, Paul Ipate, este un norocos, pentru că mănâncă orice vrea și nu se îngrașă.

„Zahăr nu consum. Nu pot să mănânc. În ciuda faptului că tuturor celor care mă urmăresc de atâția ani li se pare că eu așa m-am născut, am venit într-o cutie cu mărimile astea, nu este deloc așa. Paul e așa. El poate să mănânce orice pentru că are un metabolism extraordinar. Eu chiar trebuie să fiu atentă la ceea ce mănânc că altfel mă umflu rapid. Într-o săptămână sunt altcineva”, a completat actrița.

