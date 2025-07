Un nou început se conturează în familia Geaninei Ilieș! Patrick, fiul vedetei de la Antena Stars, a fost admis la o facultate de prestigiu din apropiere de Barcelona și va începe din toamnă studiile universitare în Business Management. Bucuroasă, dar și copleșită de emoție, Geanina a povestit pentru CANCAN.RO despre planurile fiului ei și cum se pregătesc amândoi pentru această schimbare importantă.

Inițial, prezentatoarea a crezut că dorința lui Patrick de a studia în străinătate este doar o glumă. Dar tânărul a demonstrat că este hotărât să-și urmeze visul și și-a câștigat locul la facultatea dorită. Acum, mama sa îl susține necondiționat, chiar dacă despărțirea de el nu va fi una ușoară.

„E un moment în care el o să înceapă, de fapt, o transformare a lui, un nou început, o viață nouă: viața de student. Și în prima fază, eu am crezut că glumește când mi-a zis: «Mama, eu o să studiez afară!» Asta se întâmpla prin clasa a IX-a – a X-a. Și apoi când l-am văzut că a început să se implice și să învețe mai mult la matematică, la engleză și să se pregătească pentru SAT, chiar mi-am dat seama că e super serios băiatul meu. Și am început să-l susțin.”

Geanina Ilieș a vizitat campusul universitar din Spania

Vedeta a vizitat deja campusul universitar din Spania și spune că urmează să decidă dacă Patrick va locui într-un cămin studențesc sau într-un apartament închiriat. Un lucru este sigur: Geanina se va ocupa personal de toate cumpărăturile necesare pentru ca fiul ei să aibă parte de tot confortul în noua sa viață.

„Da, îmi venea să rămân și eu acolo. Mi se pare formidabil că ei au această șansă de a studia afară. Asta i-am spus și eu: consideră-te un copil norocos, pentru că avem posibilitatea asta să te susținem și să mergi afară să studiezi. Să profiți de șansa asta, pentru că e un lucru minunat!

Și îmi place că a știut de mic ce vrea să facă, și asta m-a surprins foarte tare. Cred că a contat foarte mult comunicarea dintre noi doi și că l-am susținut și am fost aproape de el.

Bine, noi am și crescut împreună, relația noastră a fost și foarte apropiată. Am știut și când să-i fiu mamă, și când să-i fiu prietenă, și când să-l cert, și când să-l iubesc. Bine, eu îl iubesc toată ziua, dar el nu a profitat de faptul că sunt o mamă bună și permisivă. Ba din contră, a închegat așa o relație superputernică și am format o echipă împreună.

Mi-ar conveni să stea în campus, în cămin, pentru că este foarte aproape de facultate, dar are și opțiunea de a sta într-un apartament cu un coleg și să vedem până la urmă ce alege. Ar fi bine să stea în cămin, să fie mai aproape de facultate”, a spus Geanina Ilieș.

Totuși, Patrick a pus o mică „limită” emoțională: nu își dorește vizite prea dese. „Mi-aș dori, dar nu cred. Mi-a și zis: «Mama, nu, cu vizitele lasă-le mai ușor așa! Nu trebuie neapărat să vii în fiecare săptămână». Acum eu am încredere în el, îți dai seama că există telefonul, vorbim pe FaceTime, comunicăm. Noi oricum ne auzim toată ziua, numai că acum e o diferență: nu mai stăm toată ziua împreună. El o să fie plecat… la distanță.”

La ce facultate va studia fiul Geaninei Ilieș

Toamna aceasta va aduce o schimbare majoră în viața Geaninei Ilieș, care, deși cu inima strânsă, îl încurajează pe fiul ei să-și urmeze drumul cu încredere și curaj. Patrick va studia Business Management. „Business Management, practic va fi în Sant Cugat, adică aproape de Barcelona, cam la 20 de kilometri și asta e bine, adică să nu-l fure mirajul. Dar e destul de mare să plece în weekenduri, plus de asta că el e mare fan FC Barcelona și a nimerit-o perfect.

Cred că și ăsta a fost motivul, dar i-a plăcut și profilul facultății și o să fie bine pentru el. Sunt convinsă că o să fie ceva frumos și o să ajungă un bărbat exact așa cum își dorește el și probabil cum am încercat eu să-l educ: cu foarte mult bun-simț și cu respect față de toată lumea, mai ales față de femei.”