„Nu am dormit o noapte și o zi și când am ajuns după-amiază în București, l-am rugat pe Matei să-mi ia bagajul, să mă ajute. Și nu m-a auzit sau a plecat pur și simplu fără să-mi ia bagajul și am intrat într-un atac de panică de nedescris. Mi s-a făcut atât de rău, încât simțeam pur și simplu că, în momentul ăla, mor. Și că nu poți face nimic să nu se întâmple asta. Am ajuns în casă, am făcut un duş, dar cred că dacă nu erau sora mea, prietena mea cea mai bună și Matei, eu mă aruncăm pe geam. De frică”, a spus Laura Cosoi, în urmă cu ceva timp.

Au fost momente în care actriţa refuza să doarmă pentru că, spune ea, credea că o să moară. „Apoi am trecut în extrema în care nu dormeam, nu voiam să adorm. Îmi spuneam că voi muri. Toată lumea mă suna să îmi spună ca totul o să fie bine”, a spus Laura Cosoi în urmă cu ceva timp, pe blogul ei.

Citeşte şi:

Un biciclist a murit pe loc, după ce a intrat cu mare viteză într-un cap de pod, în Neamţ

Incendiu la un depozit de hârtie din comuna Şelimbăr, județul Sibiu

Simona Halep rămâne pe locul 4 WTA. Poziția ocupată în clasamentul pentru Turneul Campioanelor

GSP.RO Dobre: 'Eu nu sunt sclavul Simonei!' Halep rupe tăcerea, ce s-a întâmplat de fapt: "Nu a fost frumos..."