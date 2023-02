Aflată la un eveniment de la PRO TV, Lia Bugnar a fost întrebată care a fost cel mai frumos gest pe care l-a făcut din iubire. Actrița a mărturisit că ea nu crede în iubirea care se manifestă prin gesturi mărețe sau în oamenii care vor să arate întotdeauna, sub orice formă, că se iubesc.

„Întins mână să-l mângâi pe… Nu cred în iubirea care se manifestă prin gesturi spectaculoase, nu cred în trâmbițarea iubirii, nu cred în anunțarea publică a lucrurilor importante și intime care ți se întâmplă. Oamenii care nu știu să se iubească între patru pereți și urlă în gura mare că ei se iubesc au o problemă mare, care se rezolvă la psihoterapie. Cel mai frumos lucru pe care l-am făcut pentru persoana iubită a fost să o iubesc. Și să fiu iubită”, a declarat Lia Bugnar la PRO TV.

Scenarista serialului „Clanul” a avut o relație cu Anghel Damian și continuă să lucreze împreună. Deși nu mai fomează un cuplu, cei doi au păstrat o relație civilizată mai ales că se întâlnesc destul de des la teatru și pe platoul de filmare. Regizorul este din vara anului trecut într-o relație cu Theo Rose, iar peste patru luni urmează să fie părinți.

Lia Bugnar și Anghel Damian lucrează împreună

Pe Lia Bugnar cei mai mulți o știu de la teatru, mai ales prin prisma pieselor pe care le scrie, însă ea este în spatele serialelor de succes marca PRO TV. După „VLAD”, acum Lia Bugnar se ocupă intens de scenariul serialului „Clanul”. Ea și Anghl Damian fac în continuare o echipă perfectă. Ideea în sine a serialului, dar și cursul acțiunii îi aparțin în exclusivitate lui Anghel Damian, producătorul creativ al serialului „Clanul”, însă replicile și tonalitatea textului se datorează Liei, anunță Ego.ro.

„Ce face Anghel este că el crează „scheletul”, ceea ce nu este deloc o treabă ușoară, e ceva greu și de multe ori ajungem în fundături că am complicat atât de tare poveștile și am pornit atâtea fire că nu mai știm. Atunci ne punem la un loc și ne gândim pe unde să scoatem cămașa. Dar de scris, întotdeauna am scris eu.

Tot ce scot personajele pe gură, pe ecran e din mintea mea bolnavă. Dar lucrăm împreună foarte mult. Te simți în siguranță când știi că e un om care are exact același gust cu tine și gândește la fel despre asta și este la fel de profesionist.

Te simți în siguranță că nu trebuie să rezolvi singur lucrurile”, a declarat Lia Bugnar pentru sursa citată mai sus.

De când s-a aflat că Lia Bugnar și Anghel Damian nu mai formează un cuplu, actrița nu a vorbit niciodată pe larg despre acest subiect ce ține de viața sa personală. Pe rețelele de socializare, Lia obișnuiește să scrie mesaje în care știe să descrie perfect momentele din viața ei. Într-unul dintre mesajele sale, scenarista a precizat că Anghel Damian a fost cel care a părăsit-o, iar în urma rupturii dintre ei, ea se simțea „transparentă”.

