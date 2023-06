Una dintre cele mai cunoscute şi iubite artiste din România, Loredana Groza, s-a lansat în muzică la vârsta de 14 ani, câştigând cele mai importante trofee ale momentului – Steaua fără nume şi Festivalul de la Mamaia.

De aproape 40 de ani, artista cucereşte generaţie după generaţie cu vocea ei unică şi cântecele sale, peste 600 înregistrate, majoritatea fiind scrise şi produse chiar de către ea. Cu peste 20 de milioane de albume înregistrate şi milioane de discuri vândute, a concertat pe toate continentele, în mii de spectacole.

În film şi-a făcut debutul în A doua cădere a Constantinopolului, fiind cel mai mare succes de casă în cinema-ul românesc. A jucat în filme internaţionale, precum Modigliani, alături de Andy Garcia, dar şi româneşti, Minte-mă frumos sau Moştenirea, şi în seriale tv de succes, precum Regina, Inimă de ţigan sau Aniela.

Loredana Groza, primele declarații despre rolul ei în serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, de la Antena 1

Loredana Groza a jucat rolul Killer Queen în musical-ul We will rock you, pe muzica de la queen, iar în prezent joacă rolul principal în celebrul music-hall Mamma Mia. Odată cu prima comedie romantică românească „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, de la Antena 1, artista se întoarce la una dintre pasiunile sale, actoria.

Recomandări Profesoară de la Colegiul Gheorghe Lazăr, 6 puncte în care explică de ce nu intră marți în clasă: „Ce mai vrem? De ce nu ne oprim?”

În proiectul de la Antena 1, Loredana o va interpreta pe Felicia Soare, mama Dianei, logodnica lui Victor (Matei Negrescu), o cântăreaţă nonconformistă, care cânta într-un bar înainte de Revoluţie. După ce a pus mâna pe un politician înstărit, a uitat de unde a plecat şi nu s-a sfiit să îşi înşele bărbatul de nenumărate ori, fără scrupule.

Deşi a făcut parte din toate matrapazlâcurile soţului, atunci când acesta dă de necaz, alege să pozeze în victimă. Persoană cu un caracter fals, Felicia se dă drept prietena mamei lui Victor, însă în realitate i-a fost amantă soţului acesteia.

„Personajul meu din noul serial se numeşte Felicia şi este un personaj controversat”

„Sunt încântată să fac parte din acest nou proiect şi să mă reîntâlnesc cu o parte din echipa cu care am lucrat la Inimă de ţigan sau Regina. Îmi place să joc ,chiar dacă e o diferenţă între a juca un personaj pe scenă, aşa cum fac în musical-ul Mamma Mia şi a interpreta un rol pe micul sau marele ecran.

Personajul meu din noul serial se numeşte Felicia şi este un personaj controversat. Îmi dă posibilitatea să-l abordez într-o cheie diferită faţă de personajele pe care le-am jucat până acum. E o nouă provocare şi se ştie că îmi plac provocările!”, a declarat Loredana.

Recomandări Cealaltă față a grevei. Părinții care nu sunt de acord cu profesorii: „Copiii care termină sunt generația pandemiei și a grevei, încheiați-le mediile măcar”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Și Grațiela Voicu joacă în „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, la Antena 1

Alături de Loredana Groza, în serialul romance de la Antena 1 telespectatorii o vor putea urmări în această toamnă şi pe tânăra actriţă Graţiela Voicu. Aceasta o va interpreta pe Diana, logodnica lui Victor, protagonistul serialului.

Cei doi au crescut împreună, pentru ca mai apoi Diana să plece să studieze moda la Paris. La revenirea în ţară, copleşită de faptul că familia ei a pierdut întreaga avere, acceptă uneltirea mamei ei de a se vedea cu Victor, văzând în această relaţie singura ei şansă de salvare. Arogantă şi plină de ea, egoistă, răsfăţată şi oportuniscă, Diana se agaţă această şansă.

„Diana este piperul care nu lipseşte niciodată de lângă sare. Abia ajunsă de la Paris, renunţă la viaţa de fotomodel pentru scopurile, dar mai ales pentru mama ei. Nu mi-a fost greu să recunosc şi în mine felul grăbit al Dianei de a rezolva singură şi impulsiv problemele, dar mi-a fost greu să mă adaptez unui fel de a exista atât de feminin ca al Dianei şi cred că aici s-a născut şi provocarea cea mai mare.

Recomandări Doi lideri de mari confederații sindicale critică „declarațiile amenințătoare” ale lui Iohannis și spun că nu au reușit să comunice cu el: „A refuzat sistematic orice discuție”. Când a discutat ultima oară cu sindicatele

De la “fata lui tata” la “fata lui mami”. Mie îmi plac hainele largi, ea ar alege oricând o fustă strâmtă. Ea se iubeşte pe ea mai mult decât orice şi nu îşi dă voie să aibă un moment real vulnerabil (spun real pentru că poate fi o actriţă excelentă atunci când e ceva ce îşi doreşte în joc).

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Deci cum să nu îmi placă proiectul? Mă super provoacă!”

Nu îşi permite să se abată de la drum. E foarte strictă în ce priveşte viata ei şi are principii clare, pe când eu sunt puţin invers. Cred că lucrurile care menţin balanţa sunt micile sau marile asemănări între noi două. Uneori am senzaţia că Diana îmi vine mănușă.

Majoritatea oamenilor o plictisesc, se enervează repede, luptă pentru ce e al ei, îi place scandalul, nu are stare, îşi bagă nasul peste tot. Două gemene care nu seamănă. Deci cum să nu îmi placă proiectul? Mă super provoacă! Şi a venit de nicaieri, exact cum îmi place mie!”, a mărturisit Graţiela Voicu.

Filmările pentru „Lasă-mă, îmi place! Camera 609” sunt în plină desfăşurare, în paralel cu filmările pentru cel de-al doilea sezon al proiectului „Lia – Sotia soţului meu”, iar ambele vor putea fi urmărite în această toamnă, la Antena 1.

Playtech.ro Ce l-a DERANJAT teribil pe Regele Charles, în România! Nu s-a putut abţine, ce s-a întâmplat în Valea Zălanului

Viva.ro Răsturnare de situație! Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre ținuta lui Carmen Iohannis: 'A ajuns să...'

PUBLICITATE Dr. Maria Dede: Aerul nu e steril iar plămânii sunt prima barieră și se află la interfața cu multe afecțiuni

FANATIK.RO Satul unic din România, cu peisaje deosebite și multă liniște. Ai parte de cea mai relaxantă vacanță din viața ta, puțini știu de el

Știrileprotv.ro Rebelii ruși anti-Putin susțin că au capturat un oraș din Rusia. Mesajul transmis de luptători

Observatornews.ro Misterul crimei din Sectorul 4 al Capitalei se adânceşte. Dispariţia unei femei şi a fiicei sale de 12 ani în preajma Paştelui ar putea avea legătură cu cazul

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Promovarea a adus încă doi acţionari la Dinamo! Conducerea a confirmat că vor investi: "Au făcut business în România"

Unica.ro Primele imagini de la America Express 2024! Ce au observat fanii în pozele de la primul careu