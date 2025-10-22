Mădălina Ghenea trece printr-o perioadă extrem de dificilă, atât pe plan personal, cât și profesional. Actrița urmează să se prezinte astăzi în fața judecătorilor, într-un proces important, care i-a adus mult stres și neliniște în ultimele săptămâni. Pe lângă tensiunea din instanță, vedeta se confruntă și cu probleme de sănătate – este la pat, cu febră și dureri puternice în gât.

„Ultimele săptămâni au fost incredibil de dificile. Între Milano și România m-am concentrat pe pregătirea unui proces foarte delicat, care mi-a luat multă energie și liniște sufletească. În acest moment, sunt la pat cu febră mare și o durere puternică în gât, dar am vrut să-mi iau un moment pentru a le mulțumi tuturor celor care mi-au scris fie pentru muncă, fie pur și simplu să vadă cum mă simt”, a declarat Mădălina Ghenea, pe rețelele de socializare.

Mădălina Ghenea le-a mulțumit celor care i-au fost alături

Deși starea ei nu este una bună, Mădălina Ghenea a declarat că va merge în fața magistraților cu încredere, convinsă că i se va face dreptate. Actrița a recunoscut că ultimele zile au fost copleșitoare, însă a găsit putere în sprijinul celor mai importante persoane din viața ei.

„Mâine este o zi importantă în instanță și mă simt în același timp anxioasă și plină de speranță. În tot acest timp am avut sprijinul unei persoane extraordinare, psihoterapeuta mea, care are grijă de inima mea și mă ajută să rămân cu picioarele pe pământ”, a declarat Mădălina Ghenea.

Nu este prima dată când Mădălina Ghenea ajunge în instanță. Pe 14 octombrie, ea a câștigat un proces împotriva bărbatului care a hărțuit-o timp de șase ani, trimițând mesaje de amenințare ei, familiei și colaboratorilor săi.

