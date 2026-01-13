Mădălina Ghenea a avut parte de o zi extrem de importantă și solicitantă, fiind prezentă ieri la tribunalul din Milano, în procesul de hărțuire care a ținut-o sub o presiune uriașă în ultimii ani. Actrița se apropie tot mai mult de finalul acestui „război” juridic, în care a acuzat o persoană că i-a trimis mesaje amenințătoare și extrem de agresive.

Vedeta s-a prezentat în fața judecătorilor alături de avocatul său, care a cerut daune morale în valoare totală de 5 milioane de euro. Suma solicitată este împărțită într-o despăgubire provizorie de 500.000 de euro pentru Mădălina Ghenea și 200.000 de euro pentru mama sa, cea care i-a fost alături și a fost afectată, la rândul ei, de situația creată.

În cadrul procesului, procurorii parchetului din Milano au cerut o pedeapsă de doi ani de închisoare pentru persoana cercetată pentru hărțuire. Următorul termen a fost stabilit pentru data de 4 februarie, când judecătorii italieni urmează să pronunțe sentința finală.

Ziua a fost una încărcată nu doar din punct de vedere juridic, ci și emoțional. Mădălina Ghenea a dezvăluit, prin intermediul rețelelor de socializare, că a fost copleșită de reacțiile primite din partea oamenilor. Actrița a mărturisit că nu a putut răspunde mesajelor, după ce a primit nu mai puțin de 1.550 de mesaje pe WhatsApp și 9.120 de e-mailuri, spunând că situația a scăpat complet de sub control.

Cum s-a apărat persoana acuzată

În ceea ce privește apărarea, persoana în vârstă de 45 de ani, acuzată că i-a trimis mesaje revoltătoare și amenințări cu moartea, a încercat să evite răspunderea penală. Aceasta a susținut că, deși contul de pe care au fost trimise mesajele îi aparține, nu ea le-ar fi transmis, afirmând că nu folosește rețelele de socializare și că i-ar fi fost furate conturile. Avocatul acesteia a cerut achitarea, însă procurorii au menținut solicitarea unei pedepse de doi ani de închisoare.

În demersul său, Mădălina Ghenea a beneficiat și de sprijinul fostului ei iubit, Leonardo Del Vecchio, care a depus o declarație în favoarea actriței. Acesta a descris impactul devastator pe care hărțuirea l-a avut asupra ei.

„Au fost zile în care Mădălina nici măcar nu putea munci, era hărțuită cu atacuri violente și amenințări cu moartea”, a declarat Leonardo Del Vecchio, potrivit MonzaToday.

