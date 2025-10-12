Ieri seară, Palatul Parlamentului a fost gazda unui eveniment de excepție: lansarea cărții „Conturul unui vis”, semnată de celebra antreprenoare Anastasia Soare, românca devenită un simbol internațional al succesului în industria de beauty. Momentul a fost unul plin de emoție, fiind prezentat de Mihai Gâdea, realizator Antena 3, iar numeroase personalități din mediul artistic și media au fost prezente pentru a o sărbători pe Anastasia.

Printre invitații care au atras toate privirile s-au numărat Adelina Pestrițu și Mădălina Ghenea, ambele remarcându-se prin eleganță și rafinament.

Adelina Pestrițu – eleganță clasică și mesaj emoționant

Adelina Pestrițu a impresionat printr-o apariție sobră, dar extrem de rafinată. Vedeta a ales o ținută complet neagră, formată dintr-un sacou cu umeri structurați și o fustă cu croială impecabilă, o combinație care i-a pus în valoare silueta și i-a oferit o notă de putere și eleganță contemporană.

Machiajul discret, coafura perfect aranjată și atitudinea încrezătoare au completat lookul impecabil, demonstrând încă o dată de ce Adelina este considerată una dintre cele mai stilate prezențe din showbizul românesc.

Vedeta a împărtășit și un mesaj emoționant dedicat Anastasiei Soare, pe care o admiră profund: „Anastasia Soare, o femeie care inspiră o lume întreagă s-a întors acasă! A venit în România nu doar ca antreprenoare de succes, ci ca un om care a avut curajul să viseze și să înfrunte greutățile cu demnitate.

Cu emoție și sinceritate, ne-a împărtășit din drumul ei presărat cu sacrificii, multă muncă și momente de îndoială, dar și cu o viziune clară și o credință puternică în propriile forțe. Iar acum, povestea ei prinde viață și între paginile cărții „Conturul unui vis” – o mărturie sinceră despre cum se clădește succesul pas cu pas. Mulțumim pentru motivație și o seară magică, Anastasia! ⭐️”.

Mesajul Adelinei a rezonat puternic cu atmosfera serii, în care inspirația și forța feminină au fost teme centrale.

Mădălina Ghenea – apariție spectaculoasă și atitudine de star

Mădălina Ghenea a fost, ca de obicei, o prezență spectaculoasă. Actrița a ales o ținută black & white, un mix între rafinament și atitudine modernă: o cămașă albă purtată lejer, sacou și pantaloni negri cu croială amplă, completate de ochelari de soare oversized și bijuterii statement.

Look-ul ei a îmbinat eleganța clasică cu o notă de nonșalanță pariziană, transformând-o într-una dintre cele mai fotografiate invitate ale serii. În imaginile de la eveniment, Mădălina Ghenea a fost surprinsă alături de Adelina Pestrițu, dar și de Anastasia Soare și fiica acesteia, într-un cadru care a respirat eleganță și feminitate.

Ele au radiat în fața drapelelor României și Uniunii Europene, într-un decor impunător, potrivit pentru un moment de celebrare a succesului românesc pe plan internațional.