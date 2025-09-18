La începutul show-ului, Carmen Tănase a primit glume usturătoare din partea comedianților și a invitaților, dar la final a venit și momentul în care actrița a trecut la „contraatac”.

Printre „victimele” sale s-au numărat Marius Manole și Elvira Deatcu. Glumele pe seama maiei Morgenstern au stârnit însă reacții neașteptate.

„Eu și Maia suntem ca două surori. Adică, ne iubim, ne certăm, ne împăcăm, dar nu în incintă. Niciodată public. De asta nu o să zic nimic despre faptul că mă uit la postările ei de pe Facebook ca curca în lemne. Nu o să vă spun nici despre micile ei filmulețe de pe rețelele de socializare – alea în care se filmează singură – care pe mine mă fac să mă simt o ființă echilibrată, matură și cu toate țiglele pe casă”, a spus Carmen Tănase, la Pro TV.

Comedianții Teo, Vio și Costel nu au scăpat de glumele actriței Carmen Tănase. Aceștia nu s-au supărat însă, considerând că vedeta a fost într-o formă de admirat, iar glumele ei foarte bune.

„Acum, vă zic sincer, urmează o parte care mă încurcă. Ar trebui să fac mișto de Teo, Costel și Vio. Ceea ce mi-e greu totuși, după atâtea ore de stat aici, nu știu care e care. Ceea ce e urât, că la roast e ca la nuntă: am venit la tine, vii și tu la mine. Ai făcut mișto de mine, fac și eu mișto de tine. Cum fac eu bășcălie de ăștia când eu nu știu cine sunt? Teo, Vio și Costel, șase silabe triste”, a mai spus Carmen Tănase la finalul show-ului de la Pro TV.

