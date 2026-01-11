Mara Bănică a stârnit un val de reacții în mediul online după ce a vorbit deschis despre cheltuielile uriașe cu care a început anul 2026. Vedeta a dezvăluit nu doar cât a plătit impozitul pentru casă și mașină, ci și sumele amețitoare venite pe facturile de gaze, curent și întreținere, într-un context economic care apasă tot mai greu asupra românilor.

Jurnalista a publicat pe rețelele de socializare un mesaj sincer și plin de revoltă, în care a enumerat cheltuielile dintr-o singură lună: peste 6.600 de lei doar impozitele, aproape 1.000 de lei pentru gaze, peste 800 de lei întreținerea și aproape 500 de lei curentul electric. Telefoanele, cablul TV și alte servicii nici măcar nu le-a mai pus la socoteală, considerându-le deja „mărunțiș” în comparație cu restul cheltuielilor.

Pe lângă povara taxelor și a facturilor, Mara Bănică s-a declarat extrem de nemulțumită și de experiența avută cu un aspirator achiziționat recent, pentru care a plătit nu mai puțin de 1.000 de euro. Aparatul s-a stricat, iar vedeta susține că nu a primit sprijinul așteptat din partea reprezentanței, lucru care i-a amplificat frustrarea. Cu umor amar, aceasta a transmis că nu mai este dispusă să investească într-un alt produs similar.

„Luna asta a început așa: 6.638 de lei impozite, 971 de lei gaze, 808 lei întreținerea, 497 de lei curentul. Telefoane, cablu TV nu mai socotesc, intră la mărunțiș. Să mai cumpăr și un alt aspirator? Nu, mersi, mai bine mor cu ei de gât și mă leg cu lanțuri de reprezentanță!”, a scris Mara Bănică pe rețelele de socializare.

Taxele și impozitele au crescut semnificativ în România

Contextul nu este deloc unul izolat. La începutul anului 2026, taxele și impozitele au crescut semnificativ în România, iar efectele se resimt tot mai puternic în buzunarul populației. Mara Bănică a atras atenția asupra discrepanței dintre sumele plătite și venitul mediu al unui român, care se situează în jurul valorii de 5.500 de lei, sub nivelul cheltuielilor pe care ea le-a enumerat pentru o singură lună.

