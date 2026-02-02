După ce au pierdut jocul de imunitate al săptămânii în fața Războinicilor, Faimoșii au ajuns din nou la consiliul pentru eliminare.

Marina Dina și Cristian Boureanu, duel la Survivor România 2026

În urma acestuia, Marina Dina și Cristian Boureanu au intrat la duel. Ambii au luptat din greu și au tras cu dinții pentru a rămâne în concurs. De această dată, cel care s-a descurcat mai bine a fost Cristian Boureanu. Afaceristul a reușit să o învingă pe adversara sa de două ori la rând, deși jocul a fost foarte strâns.

Cu toții au fost afectați de plecarea Marinei Dina, care reușise să lege legături destul de strâns cu majoritatea colegilor săi. „Am spus că fiecare traseu vreau să îl fac cu bucurie, am dat tot ce am putut. Mi-aș fi dorit să pot mai mult. Mă bucur foarte tare de echipa asta care îmi este ca o familie.

O să le țin pumnii și o să îi urmăresc de acasă. Știu că o să învingeți. Nu aș vrea să plec cu niciun regret. A fost o experiență foarte frumoasă, iar ei au contribuit la treaba asta. Mi-e greu să mă despart de colegii mei, pe de altă parte, știu că mă așteaptă doi omuleți acasă și asta îmi dă putere”, a declarat Marina Dina, la Survivor.

Ce i-a spus Cristian Boureanu Marinei Dina la plecare

După duel, Marina Dina și-a îmbrățișat colegii și a început chiar cu Cristi Boureanu. Între cei doi se pare că s-a creat o legătură, iar la final Marina i-a șoptit acestuia la ureche că se vor revedea și în afară.

„Marina Dina: Ne vedem la Brașov.

Cristi Boureanu: Am promis!”, au rostit cei doi în schimbul șoptit de replici.

Câți bani ar fi câștigat Marina Dina la Survivor România 2026

Marina Dina a rezistat la Survivor România 2026 patru săptămâni de competiție.

Iar, potrivit Cancan, pentru fiecare etapă petrecută în joc, Faimoasa a încasat câte 2.500 euro. Astfel, aceasta plecă acasă după patru săptămâni cu 10.000 euro.