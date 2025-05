Mark Stam și Cristian Porcari se află printre eroii care au scris povestea celui de-al 21-lea sezon al celui mai longeviv show al transformărilor, iar pe 17 mai 2025 se vor duela pentru un loc în finală. Asta după ce de-a lungul acestui sezon „Te cunosc de undeva” au reușit să câștige două gale.

Mark Stam și Cristian Porcari pot ajunge în finala „Te cunosc de undeva”

Înaintea unei noi ediții a show-ului de la Antena 1, cei doi artiști au stat de vorbă cu Libertatea și, pe lângă informațiile despre experiența „Te cunosc de undeva”, Mark Stam și Cristian Porcari ne-au vorbit și despre carierele lor, dar și despre o posibilă apariție la „Asia Express”.

Libertatea:⁠ ⁠Care a fost cel mai dificil personaj pe care l-ați avut, dar și cel pe care l-ați avut cel mai aproape de inimă?

Cristian Porcari: Cred că pentru mine cel mai dificil personaj a fost Adrian Enache, pentru că a fost complicat să îmbinăm stilul lui de cântat din acea piesă plus o coregrafie improvizată de el, pe care a trebuit să o reproducem. Cel mai aproape de inimă a fost The Mask, care ne-a și adus 100 de puncte și personaj cu care am și câștigat gala respectivă. Este unul dintre personajele cu care chiar ne-am distrat și am savurat momentul cap-coadă, de la zilele de repetiții, până la filmare.

Mark Stam: The Mask, fără doar și poate. A fost un personaj extrem de complex, care a presupus o muncă de echipă fantastică, atenție la detalii, multă expresivitate și tehnică. Ne-a solicitat la maximum, dar fix de asta ne-am bucurat cel mai mult. A fost o provocare majoră, dar și cea mai frumoasă. Când am urcat pe scenă cu acel moment, am simțit că energia și efortul nostru au ajuns direct în inimile celor din public. A fost magic!

⁠Știm că în paralel lucrați și la proiectele voastre muzicale. Ce pregătiți pentru restul anuui?

Cristian Porcari: La finalul lunii aprilie am lansat „Fantezii”, o piesă pe care o țineam la sertar de ceva timp, dar pe care am simțit să o scot acum.

Mark Stam: Când nu suntem la filmări, suntem în studio. Muzica rămâne esența a tot ceea ce facem. Personal, am lucrat intens în această perioadă la mai multe piese noi. Pregătesc lansări care sunt foarte aproape de sufletul meu. Fiecare melodie spune o poveste, iar eu abia aștept să le împărtășesc cu voi. Urmăriți-mă pe rețelele sociale, pentru că voi lansa foarte curând sneak peek-uri și vibe-uri fresh. Stay tuned!

Nu ar refuza participarea la „Asia Express”

⁠V-ar plăcea să fiți parte și din alt proiect TV, după această experiență?

Cristian Porcari: Cu siguranță! Suntem curioși să vedem deznodământul acestui sezon și așteptăm noile provocări.

Mark Stam: Clar, da! În primul rând, suntem curioși cum se va termina acest sezon și deja visăm la un nou sezon „Te cunosc de undeva”. Dar dacă ni s-ar propune și alt format, gen „Asia Express”, am accepta imediat! Cred că ne-am descurca de minune. Avem energie, ne completăm bine și știm să trecem cu umor peste orice. Ar fi o experiență pe care am trăi-o din plin!

