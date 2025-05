În 2025, „Te cunosc de undeva” a debutat pe 15 februarie, cu cel de-al 21-lea sezon, iar la masa juriului a ajuns Ilona Brezoianu, în locul Andreei Bălan. Aceasta din urmă a ajuns la TVR.

Acum, după ce publicul a văzut deja mai bine de 10 ediții din noul sezon „Te cunosc de undeva”, Cristian Porcari și Mark Stam, care formează una dintre echipele din emisiunea de la Antena 1, au stat de vorbă cu Libertatea și ne-au dezvăluit cum trăiesc ei această experiență.

Cum este pentru cei doi experiența „Te cunosc de undeva”

Libertatea:⁠ ⁠Băieți, un sezon plin de personaje provocatoare la „Te cunosc de undeva”. Cum este această experiență pentru voi?

Cristian Porcari: Emisiunea „Te cunosc de undeva” am privit-o din start ca pe o provocare, având în vedere personajele care ne așteptau. Ce mi-a ridicat cele mai multe dificultăți a fost contre emploi-ul dat de personajele feminine.

Mark Stam: Este o experiență absolut complexă și fascinantă. Fiecare personaj pe care l-am primit ne-a forțat să ieșim din zona de confort, să ne depășim limitele și să descoperim noi fațete ale propriei noastre expresivități artistice. Ne simțim ca într-un continuu laborator de creație, unde învățăm nu doar despre ceilalți artiști, ci și despre noi. A fost o școală intensă, dar și un carusel emoțional plin de energie și umor. Ne bucurăm de fiecare moment!

Ce ați învățat până acum din personajele pe care le-ați primit?

Cristian Porcari: Pe lângă limbi străine noi și coregrafii diverse, a trebuit să învățăm îndeaproape stilul de viață, ticurile, maniera de a vorbi sau gesticula a personajelor, pentru a intra în pielea lor cât mai autentic.

Mark Stam: Wow, multe! De la limbi străine și accente, până la gesturi fine, mimică, atitudine scenică și coregrafii pe care nu le mai făcusem niciodată. Am studiat fiecare personaj în detaliu – nu doar pentru a-l imita cât mai autentic pe scenă, dar și pentru a înțelege ce îl face unic. A fost o adevărată explorare în cultura muzicală internațională și un antrenament artistic complet. Am simțit că devenim actori, dansatori și cântăreți într-o singură mișcare.

Ce v-ați dori să vă mai dea Ruleta?

Cristian Porcari: Ne-am dori mult să primim Queen sau Justin Bieber, pentru că suntem fani și îi admirăm mult, și cred că totodată ar fi o provocare.

Mark Stam: Ar fi genial să primim Justin Bieber sau Queen! Pe amândoi îi admirăm enorm. Justin, pentru vibe-ul fresh și energia lui, iar Queen, pentru complexitatea muzicală și forța cu care transmite. Ne-ar plăcea și ceva cu mult dans, eventual un artist sau o trupă care să ne pună în valoare mișcările. Ne plac coregrafiile complicate, așa că o provocare de genul ăsta ar fi perfectă pentru noi!

Cum s-au înțeles Cristian Porcari și Mark Stam cu alți concurenți

⁠Cum v-ați înțeles cu celelalte echipe? Ați creat și relații de prietenie?

Cristian Porcari: Într-adevăr s-au legat relații de prietenie, după patru luni în care am petrecut foarte mult timp împreună. Am învățat unul despre celălalt mai multe lucruri decât am fi avut ocazia într-o viață. De la mâncat toți din aceeași farfurie, până la împărțit o canapea pentru un pui de somn.

Mark Stam: Absolut! A fost o chimie imediată între toți participanții. Am petrecut atât de mult timp împreună – ore, zile, nopți – încât am ajuns să ne simțim ca o mică familie. A fost genul acela de conexiune pe care o simți rar, dar care rămâne cu tine. Am râs împreună, ne-am susținut în culise, am legat prietenii sincere și sper să păstrăm legătura și după ce sezonul se încheie. Cred că și spiritul nostru glumeț ne-a ajutat să fim ușor de integrat și de iubit.

