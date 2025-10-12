Cu ocazia zilei de naștere a acesteia, Adela Popescu a ținut să-i mulțumească public pentru tot ce a însemnat și înseamnă pentru ea, printr-o urare care a atins inimile fanilor.

Familia Adelei Popescu trăiește o perioadă plină de motive de bucurie. La doar câteva zile după ce vedeta și-a sărbătorit propria aniversare, a venit momentul ca mama ei să fie în centrul atenției. Amândouă s-au născut în luna octombrie – Adela a împlinit 39 de ani pe 8 octombrie, iar astăzi este ziua de naștere a celei care i-a dat viață.

Relația mamă – fiică

Pentru a marca această zi specială, Adela Popescu a scris un mesaj cu totul emoționant, în care a mărturisit că mama sa, Doina Popescu, nu a dezamăgit-o niciodată și că o consideră cea mai puternică femeie pe care o cunoaște.

Relația lor apropiată și profundă se reflectă în fiecare cuvânt al mesajului postat de vedetă. „Am avut în viața mea șansa să cunosc femei extraordinare, spectaculoase, cu cariere imense, admirate de o țară întreagă. Însă niciuna nu a reușit măcar să se apropie de complexitatea mamei mele.

Eu nu mai știu pe nimeni ca ea. Și simt asta dintotdeauna. Fără dubii, fără «etape», fără «perioade», fără iertări, acceptări, terapii. Pur și simplu mama mea nu m-a dezamăgit în niciun aspect al vieții. Niciodată. Dimpotrivă. Cât despre iubire… Mi se pare nonsens să i-o declar. Sunt. Este. La mulți ani, mama mea!”, este mesajul Adelei Popescu pentru mama sa, care a împlinit 71 de ani.

 adela popescu si mama saIcon photoVEZI GALERIA  FOTO

Prietenele vedete ale Adelei Popescu au reacționat cu mesaje pentru mama ei. „La multi ani, doamna Doina! 👏”, a scris Alina Sorescu.

„La mulți ani, doamnă frumoasă și bună ❤️ @doinapopescu”, a fost mesajul Laurei Cosoi.

Copilăria Adelei Popescu

Adela Popescu a povestit în cadrul unui podcast că a trecut prin clipe grele în copilărie. Actrița a declarat că suferea de amigdalită. „Toată copilăria am avut amigdalele inflamate și odată, având amigdalele atâta, nici nu mai puteam să vorbesc, am fost la tanti Mița și avea niște degete de femeie muncită la țară.

Și-a dat cu niște ulei pe deget, cu niște sare grunjoasă și mi-a băgat degetul pe gât și mi le-a storcit pe gât, iar de atunci nu le mai am. Nu era cu ulei, era cu gaz. Practic a trebuit să stau până mi le storcește”, a spus Adela Popescu pe YouTube.

Adela Popescu este căsătorită cu Radu Vâlcan și au împreună trei băieți.

Românii nu vor ca armata să devină obligatorie și nici să ajutăm Republica Moldova, în cazul unui atac rusesc
Știri România 13:22
Românii nu vor ca armata să devină obligatorie și nici să ajutăm Republica Moldova, în cazul unui atac rusesc
Un român care-și repara mașina a fost atacat de soția lui și înjunghiat cu șurubelnița, în Austria: „15.000 de euro în numerar, 4.000 de euro în bijuterii. Eram furioasă"
Știri România 13:12
Un român care-și repara mașina a fost atacat de soția lui și înjunghiat cu șurubelnița, în Austria: „15.000 de euro în numerar, 4.000 de euro în bijuterii. Eram furioasă”
Monden

Cum au apărut Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu la Palatul Parlamentului, unde Anastasia Soare și-a lansat cartea: „O femeie care inspiră"
Stiri Mondene 12:06
Cum au apărut Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu la Palatul Parlamentului, unde Anastasia Soare și-a lansat cartea: „O femeie care inspiră”
Politic

„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis" a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic"
