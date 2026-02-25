În această seară, la Antena 1, vor fi desemnați câștigătorii Power Couple 2026. Până atunci, pe Facebook, Dani Oțil a vrut neapărat să le mulțumească celor care au urmărit emisiunea.

El a distribuit mai multe imagini de la filmări însoțite de câteva cuvinte: „Azi e finala Power Couple 3. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Vă mulțumesc că ați comentat. Vă mulțumesc că ne-ați lăudat. Vă mulțumesc că ne-ați înjurat. Înseamnă că am contat…”.

Fanii i-au și răspuns: „Fizic, wow, spiritual… evoluați, felicitări!!!🙃”.

Ce se întâmplă în finala Power Couple 2026

Power Couple, sezonul 3, ajunge astăzi, de la 20:30, la final, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o ediție incendiară, ce nu poate fi ratată! Spre surpriza tuturor, inclusiv a lor, Adda și Cătălin Rizea au câștigat aseară proba de revenire și au obținut dreptul de a participa în semifinală și de a folosi ultima superputere din show!

Șocul a continuat, când plicul a fost deschis și s-a aflat că ei au capacitatea de a-i readuce în joc pe Oase și Maria, ultimii eliminați. Fără să stea pe gânduri, au acceptat și au adus o premieră – o semifinală în șase perechi, cu doar 3 locuri libere în finală.

Provocarea primită de echipe este una dificilă, iar primii au început deja de aseară să-și dea testul care i-ar putea conduce spre ceea ce au visat! În doar câteva ore se trage linie! Primele trei echipe din semifinală se vor califica în ultimul act, unde-i va aștepta o finală cum nu s-a mai văzut. Va fi nevoie de comunicare, înțelegere în cuplu, capacitate de adaptare la condiții dificile și multă dorință de câștig!

