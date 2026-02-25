Când e finala Power Couple România, sezonul 3

Marea finală Power Couple România 2026 se desfășoară în această seară, 25 februarie, la Antena 1 și Antena Play, de la 20.30. Fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă care sunt probele, cum se vor descurca concurenții care au rămas în competiție, dar și cine va fi marele câștigător. 

Ce concurenți au ajuns în semifinala Power Couple România 2026

În semifinală au jucat șase echipe, iar finala se va juca în trei echipe. Cele șase cupluri care au ajuns până în semifinală sunt Adda și Cătălin, Maria și Oase, sportivii Simona și Marius Urzică, Luiza și soțul ei, Cătălin Zmărăndescu, Claudia și iubitul ei, Andrei Niculae și Sandra Izbașa cu Răzvan Bănică.

Maria și Oase

Finala Power Couple România 2026 - cine sunt concurenții care luptă pentru premiul cel mare

Maria și Oase au revenit în concurs, în ediția de marți seara, 24 februarie. Oase, cunoscut pentru capacitatea lui de a merge până la capăt într-un format TV și Maria, partenera lui de peste 6 ani, artist vizual, aflată pentru prima dată în postura de concurentă! „Am acceptat participarea pentru că îmi plac provocările.

De data asta, la Power Couple, am ocazia să trec prin asta alături de Maria – ceea ce o face și mai mare, și mai nouă, și complet diferită. Mi-ar plăcea să ne distrăm din plin, să fim cât se poate de naturali și relaxați, exact așa cum suntem noi doi mereu, să râdem, să ne bucurăm de moment, să vadă lumea cât de tare ne iubim și, bineînțeles, să câștigăm”, a punctat Oase, înainte de filmări.

Adda și Cătălin Rizea

Finala Power Couple România 2026 - cine sunt concurenții care luptă pentru premiul cel mare

Cei doi au revenit în concurs în semifinală. O artistă cunoscută și iubită de toată lumea, cu piese care au ocupat primele locuri în topuri și un manager artistic, recunoscut pentru talentul său în bucătărie – ADDA și Cătălin Rizea. Cei doi formează un cuplu extrem de îndrăgit, iar acum sunt deciși să meargă până la capăt în această aventură.

Cătălin și Luiza Zmărăndescu

Cupluri – probă revenireIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Cunoscut pentru realizările sale sportive, dar și pentru participările în diferite reality show-uri, Cătălin Zmărăndescu este unul dintre cei mai apreciați antrenori de arte marțiale de contact din România!

Finala Power Couple România 2026 - cine sunt concurenții care luptă pentru premiul cel mare

De această dată, pleacă la drum într-o luptă, alături de soția lui, Luiza, care îi este aproape de 11 ani.

Sandra Izbașa și soțul ei, Răzvan Bănică

Finala Power Couple România 2026 - cine sunt concurenții care luptă pentru premiul cel mare

Dublă campioană olimpică la gimnastică artistică, Sandra Izbașa este decisă să demonstreze că poate trece cu grație și încredere peste orice îi va sta în cale! Nu va fi singură, ci-l va avea alături pe soțul ei, actorul Răzvan Bănică. „Power Couple este mai mult decât un show TV.

Este o experiență complexă, care reușește să îți reamintească faptul că bucuria jocului nu ar trebui să dispară niciodată din sufletul unui adult, chiar dacă provocările competiției te scot de cele mai multe ori din zona de confort. Însă, oricât ar fi de greu, aici nu ești niciodată singur! Fiindcă în orice încercare, «La bine și la greu», ai mereu lângă tine un «supererou»: persoana iubită!”, declara Răzvan la începutul show-ului.

Marius și Simona Urzică

Finala Power Couple România 2026 - cine sunt concurenții care luptă pentru premiul cel mare

A scris istorie cu performanțele lui sportive, reușind să aducă aurul olimpic la cal cu mânere, iar în prezent pregătește noile generații, fiind antrenor de gimnastică. Marius Urzică și soția lui, Simona, formează un cuplu de peste 18 ani, dintre care de 15 sunt căsătoriți, iar acum vor avea parte de prima lor participare împreună într-un format TV.

Andrei Niculae și iubita lui, Claudia Cîrjan

Finala Power Couple România 2026 - cine sunt concurenții care luptă pentru premiul cel mare

O voce recunoscută de către toți ascultătorii de radio, Andrei Niculae face parte dintre cei care dau trezirea matinalilor cu energia și starea lui de bine. Acum le va îmbina, alături de partenera lui, Claudia, cu care are o relație de 6 ani și alături de care este convins că poate face orice își pune în minte.

Unde s-a filmat Power Couple România 2026

Power Couple România 2026, ca și Power Couple România 2025, s-a filmat în Malta. Încă de când au pășit în frumoasa locație, cuplurile au fost impresionate peste măsură de superba piscină, spațiul de relaxare și camerele amenajate cu mult bun-gust. Mulți așteptau cu nerăbdare să facă turul vilei și să savureze un pahar cu suc, fără să simtă presiunea concursului. Malta le-a fost casă concurenților pe parcursul filmărilor, dar și prezentatorului Dani Oțil

Care e marele premiu Power Couple Romania 2026

La finalul show-ului, în funcție de investițiile făcute și parcursul avut la probe, cuplul câștigător, care va fi desemnat primul Power Couple din România, poate obține premiul cel mare de până la 50.000 de euro. Ultimul cuplu care rămâne în picioare va câștiga Marele Trofeu și primul titlu de Power Couple România, care le deschide ușa seifului în care au depozitat toți banii adunați în competiție.

Cine sunt câștigătorii Power Couple din anii trecuți

Robert Tudor și Elena au câștigat Power Couple 2025, sezonul 2. În finala Power Couple, sezonul 2 din 5 martie trei cupluri s-au duelat, însă ei au plecat acasă cu premiul în valoare de 46.182 de euro și trofeul de învingători în emisiunea de la Antena 1.

Daiana Anghel și Sorin Gonțea au câștigat Power Couple România 2024. Daiana Anghel și Sorin Gonțea au câștigat la Power Couple România 2024 premiul cel mare de 27.350 de euro și marele trofeu. „Pasionații de matematică m-ar fi întrebat câți bani s-au câștigat astăzi în timpul probei. 5.000 de euro până la prima fază și încă 10.000 pentru câștigători pentru cele 50 de kilograme din ultimul minut!”, a declarat Dani Oțil.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un club de fotbal din Liga a III-a este suspectat că a trucat meciuri pentru câștiguri la pariuri de sute de mii de lei în ultimul sezon
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
Elle.ro
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
gsp
Ce pensie are Marin Condescu, fostul șef de la Pandurii și mare lider sindical la Tîrgu-Jiu: „Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu”
GSP.RO
Ce pensie are Marin Condescu, fostul șef de la Pandurii și mare lider sindical la Tîrgu-Jiu: „Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu”
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
GSP.RO
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
Parteneri
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună la 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună la 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți
Tvmania.ro
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți

Alte știri

Angajații Guvernului Bolojan s-au revoltat după noile tăieri: „De CNSAS și CNCD nu se atinge”
Știri România 10:34
Angajații Guvernului Bolojan s-au revoltat după noile tăieri: „De CNSAS și CNCD nu se atinge”
Pe unde trece șoseaua de centură construită la Bușteni – Azuga. Șantierul început recent traversează zone aglomerate, printre vile și pensiuni
Știri România 10:00
Pe unde trece șoseaua de centură construită la Bușteni – Azuga. Șantierul început recent traversează zone aglomerate, printre vile și pensiuni
Parteneri
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Adevarul.ro
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Șoc în fotbalul românesc! Percheziții în București și alte 6 județe într-un dosar care vizează trucarea de meciuri
Fanatik.ro
Șoc în fotbalul românesc! Percheziții în București și alte 6 județe într-un dosar care vizează trucarea de meciuri
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Elle.ro
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner
Viva.ro
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner

Monden

De ce Anda Adam nu vrea ca fiica ei să devină cântăreață: „Industria muzicală, sincer, în ultimul timp se cam duce în cap”
Stiri Mondene 10:20
De ce Anda Adam nu vrea ca fiica ei să devină cântăreață: „Industria muzicală, sincer, în ultimul timp se cam duce în cap”
Se știe prima echipă de la Asia Express 2026. Cine merge alături de Gabriel Torje în show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 10:05
Se știe prima echipă de la Asia Express 2026. Cine merge alături de Gabriel Torje în show-ul de la Antena 1
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
ObservatorNews.ro
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Tragedie de nedescris! Confirmat acum! Uriașul actor, adorat de români, și-a luat și el viața! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce secret devastatot a ascuns peste 20 de ani
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Confirmat acum! Uriașul actor, adorat de români, și-a luat și el viața! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce secret devastatot a ascuns peste 20 de ani
Parteneri
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
GSP.ro
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o acuzatoare a lui Donald Trump
Mediafax.ro
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o acuzatoare a lui Donald Trump
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
KanalD.ro
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult

Politic

Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov - București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Politică 09:58
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov – București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Ilie Bolojan a tăiat și numărul polițiștilor locali. Câte posturi se reduc prin reforma administrației adoptată de Guvern
Politică 07:38
Ilie Bolojan a tăiat și numărul polițiștilor locali. Câte posturi se reduc prin reforma administrației adoptată de Guvern
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
După despărțirea de fiul lui Ion Țiriac, Sorana Cîrstea a mai primit o lovitură! Nimeni nu se aștepta la o asemenea decizie
Fanatik.ro
După despărțirea de fiul lui Ion Țiriac, Sorana Cîrstea a mai primit o lovitură! Nimeni nu se aștepta la o asemenea decizie
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj