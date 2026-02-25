Când e finala Power Couple România, sezonul 3

Marea finală Power Couple România 2026 se desfășoară în această seară, 25 februarie, la Antena 1 și Antena Play, de la 20.30. Fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă care sunt probele, cum se vor descurca concurenții care au rămas în competiție, dar și cine va fi marele câștigător.

Ce concurenți au ajuns în semifinala Power Couple România 2026

În semifinală au jucat șase echipe, iar finala se va juca în trei echipe. Cele șase cupluri care au ajuns până în semifinală sunt Adda și Cătălin, Maria și Oase, sportivii Simona și Marius Urzică, Luiza și soțul ei, Cătălin Zmărăndescu, Claudia și iubitul ei, Andrei Niculae și Sandra Izbașa cu Răzvan Bănică.

Maria și Oase

Maria și Oase au revenit în concurs, în ediția de marți seara, 24 februarie. Oase, cunoscut pentru capacitatea lui de a merge până la capăt într-un format TV și Maria, partenera lui de peste 6 ani, artist vizual, aflată pentru prima dată în postura de concurentă! „Am acceptat participarea pentru că îmi plac provocările.

De data asta, la Power Couple, am ocazia să trec prin asta alături de Maria – ceea ce o face și mai mare, și mai nouă, și complet diferită. Mi-ar plăcea să ne distrăm din plin, să fim cât se poate de naturali și relaxați, exact așa cum suntem noi doi mereu, să râdem, să ne bucurăm de moment, să vadă lumea cât de tare ne iubim și, bineînțeles, să câștigăm”, a punctat Oase, înainte de filmări.

Adda și Cătălin Rizea

Cei doi au revenit în concurs în semifinală. O artistă cunoscută și iubită de toată lumea, cu piese care au ocupat primele locuri în topuri și un manager artistic, recunoscut pentru talentul său în bucătărie – ADDA și Cătălin Rizea. Cei doi formează un cuplu extrem de îndrăgit, iar acum sunt deciși să meargă până la capăt în această aventură.

Cătălin și Luiza Zmărăndescu

Cunoscut pentru realizările sale sportive, dar și pentru participările în diferite reality show-uri, Cătălin Zmărăndescu este unul dintre cei mai apreciați antrenori de arte marțiale de contact din România!

De această dată, pleacă la drum într-o luptă, alături de soția lui, Luiza, care îi este aproape de 11 ani.

Sandra Izbașa și soțul ei, Răzvan Bănică

Dublă campioană olimpică la gimnastică artistică, Sandra Izbașa este decisă să demonstreze că poate trece cu grație și încredere peste orice îi va sta în cale! Nu va fi singură, ci-l va avea alături pe soțul ei, actorul Răzvan Bănică. „Power Couple este mai mult decât un show TV.

Este o experiență complexă, care reușește să îți reamintească faptul că bucuria jocului nu ar trebui să dispară niciodată din sufletul unui adult, chiar dacă provocările competiției te scot de cele mai multe ori din zona de confort. Însă, oricât ar fi de greu, aici nu ești niciodată singur! Fiindcă în orice încercare, «La bine și la greu», ai mereu lângă tine un «supererou»: persoana iubită!”, declara Răzvan la începutul show-ului.

Marius și Simona Urzică

A scris istorie cu performanțele lui sportive, reușind să aducă aurul olimpic la cal cu mânere, iar în prezent pregătește noile generații, fiind antrenor de gimnastică. Marius Urzică și soția lui, Simona, formează un cuplu de peste 18 ani, dintre care de 15 sunt căsătoriți, iar acum vor avea parte de prima lor participare împreună într-un format TV.

Andrei Niculae și iubita lui, Claudia Cîrjan

O voce recunoscută de către toți ascultătorii de radio, Andrei Niculae face parte dintre cei care dau trezirea matinalilor cu energia și starea lui de bine. Acum le va îmbina, alături de partenera lui, Claudia, cu care are o relație de 6 ani și alături de care este convins că poate face orice își pune în minte.

Unde s-a filmat Power Couple România 2026

Power Couple România 2026, ca și Power Couple România 2025, s-a filmat în Malta. Încă de când au pășit în frumoasa locație, cuplurile au fost impresionate peste măsură de superba piscină, spațiul de relaxare și camerele amenajate cu mult bun-gust. Mulți așteptau cu nerăbdare să facă turul vilei și să savureze un pahar cu suc, fără să simtă presiunea concursului. Malta le-a fost casă concurenților pe parcursul filmărilor, dar și prezentatorului Dani Oțil

Care e marele premiu Power Couple Romania 2026

La finalul show-ului, în funcție de investițiile făcute și parcursul avut la probe, cuplul câștigător, care va fi desemnat primul Power Couple din România, poate obține premiul cel mare de până la 50.000 de euro. Ultimul cuplu care rămâne în picioare va câștiga Marele Trofeu și primul titlu de Power Couple România, care le deschide ușa seifului în care au depozitat toți banii adunați în competiție.

Cine sunt câștigătorii Power Couple din anii trecuți

Robert Tudor și Elena au câștigat Power Couple 2025, sezonul 2. În finala Power Couple, sezonul 2 din 5 martie trei cupluri s-au duelat, însă ei au plecat acasă cu premiul în valoare de 46.182 de euro și trofeul de învingători în emisiunea de la Antena 1.

Daiana Anghel și Sorin Gonțea au câștigat Power Couple România 2024. Daiana Anghel și Sorin Gonțea au câștigat la Power Couple România 2024 premiul cel mare de 27.350 de euro și marele trofeu. „Pasionații de matematică m-ar fi întrebat câți bani s-au câștigat astăzi în timpul probei. 5.000 de euro până la prima fază și încă 10.000 pentru câștigători pentru cele 50 de kilograme din ultimul minut!”, a declarat Dani Oțil.

