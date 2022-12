Mesajul transmis de Feli Donose pentru fiica ei, în vârstă de aproape 5 ani. Cum arată Nora Luna acum

„În fiecare zi și în tot restul vieții mele o să mă rog să fiu exemplul tău bun de femeie. Te iubesc cum nu am iubit! Voi fi înger pentru cine te iubește. Voi fi demon pentru cine te rănește. Până la sfârșitul tuturor vieților mele. Ești totul pentru mine. #felidinpoveste #noralunamea #teiubescdintotdeauna”, a scris Feli Donose pe rețelele de socializare.

Feli Donose petrece destul de mult timp cu fiica ei, iar recent cântăreața povestit că a avut parte de mai multe peripeții cu micuța ei, Nora Luna.

„Aseară am avut seară de mamă-fiică. La un moment dat am umplut cada și am stat amândouă relax. Imaginați-vă imaginile alea superbe mommy-daughter time de peste tot. 8 minute mai târziu (ca să fiu sigură că sună dramatic) BAM (!!) o găletușă în gură.

Nora Luna mi-a cântat ce tot cânta Elsa: Let it gooooo! Let it gooooo! – ca să mă liniștească. Mi-a trecut. Ce să fac? Mai stau 2 ore dramatică. Mergem în vizită la prieteni. Abia aștept să mă plâng și acolo”, le-a spunea Feli Donose fanilor ei pe rețelele de socializare.

Ce spune despre logodnicul ei

Feli Donose e una dintre cele mai iubite cântărețe din România. Dincolo de cariera ei, artista și-a întemeiat o familie, e logodită cu Cătălin, iar împreună au o fetiță, pe Nora Luna. Nu despre fiica ei a făcut dezvăluiri acum, ci despre logodnic, bărbatul care a locuit mulți ani în Germania.

Feli Donose a început relația cu logodnicul ei în urmă cu mai bine de cinci ani. Se știe că cei doi s-au cunoscut la o nuntă, acolo unde artista a susținut un recital.

De-a lungul anilor, ei au fost foarte discreți în ceea ce privește relația lor, la început nici nu s-a știut că formează un cuplu. Abia după ce cântăreața a rămas însărcinată cu fiica lor, după ce micuța s-a născut, aceștia au început să se afișeze ca o familie.

Într-un interviu pentru revista VIVA!, artista a spus cum a decurs totul în relația lor în pandemie, când au petrecut mai mult timp acasă, când ea nu a mai mers la evenimente și concerte.

„Noi, în relație, nu am fost cu nimic mai speciali față de alte cupluri/familii care au trecut printr-un carusel de sentimente. Am reușit să ne împărțim cumva și în viața personală, și în viața profesională, și am făcut tot posibilul să nu picăm în capcana emoționalului. Cătă și-a văzut de muncă, eu mi-am văzut de muzică, și împreună am petrecut timp cu Nora Luna”, a explicat artista.

